Toulouse : le pont Saint-Pierre pourrait devenir entièrement piéton dès 2023

Suite à une première expérimentation concluante cet été, un élu de la mairie évoque la possibilité que le pont Saint-Pierre, au centre de Toulouse, devienne définitivement piéton dès la saison estivale 2023.

Le pont Saint-Pierre, qui traverse la Garonne pour faire le lien entre la place du même nom et l’hôpital La Grave, pourrait devenir entièrement piéton dès l’année prochaine. Une possibilité évoquée par Jean-Paul Bouche, conseiller municipal et maire du quartier de Saint-Cyprien, dans les colonnes d’Actu Toulouse : « Rien n’est acté et une concertation sera menée auprès des riverains au premier trimestre 2023, mais au vu des résultats enregistrés cet été et à la rentrée, je pense que la pérennisation de la piétonisation du pont Saint-Pierre est très probable. Et qu’elle devrait débuter à partir de juillet 2023, c’est en bonne voie », a-t-il déclaré.

Le pont Saint-Pierre fermé à la circulation cet été

Une première expérimentation de piétonisation du pont Saint-Pierre a été menée par la Mairie de Toulouse cet été. En effet, du 18 juillet au 20 septembre 2022, la passerelle a fermé ses portes aux automobilistes pour laisser place aux cyclistes et aux piétons. L’initiative devait prendre fin le 22 août. Mais face au succès rencontré, elle a finalement été prolongée d’un mois. « La piétonisation du pont au moment de la rentrée permettra aussi de mieux évaluer les impacts sur la circulation dans les quartiers limitrophes, afin de nourrir la réflexion et la concertation sur l’avenir du pont Saint-Pierre à plus long terme », avait alors indiqué la Mairie de Toulouse, sans toutefois évoquer la possible fermeture définitive du pont à la circulation.

Fermeture d’une voie dès 2023

Si la Mairie de Toulouse n’a pas encore acté la piétonisation pérenne du pont Saint-Pierre, elle a , en revanche, décidé qu’une des deux voies de circulation automobile sera supprimée dès le début de l’année 2023. Celle-ci sera effectivement remplacée par une piste cyclable à double sens. Les voitures ne pourront circuler que sur une voie, allant du quartier Saint-Cyprien à la place Saint-Pierre. Dans le sens retour, il faudra emprunter le pont Neuf ou le pont des Catalans. « Les données récoltées lors de l’expérimentation de la piétonisation, puis lors de la mise en sens unique expérimentée durant une année, seront finement étudiées pour aboutir à une décision finale d’aménagement courant 2024 », assure en tous cas la Mairie.