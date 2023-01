Toulouse : vers plus de nature à Bagatelle et La Faourette

Dans le cadre de l’opération “Mes idées pour mon quartier” portée par la mairie de Toulouse, quatre projets vont être réalisés dans les quartiers Fontaine-Lestang, Arènes, Bagatelle, Papus, Tabar, Bordelongue, Mermoz et La Faourette. Parmi eux : la végétalisation de Fontaine-Lestang, la création d’une piste cyclable bidirectionnelle rue Henri Desbals ou encore la plantation d’arbres fruitiers.

Une mise à sens unique de la rue Henri Desbals entre Fontaine Lestang et Déodat de Séverac est en projet CC BY-SA 4.0 Kuremu Sakura

Ils ont été force de proposition. Dans le cadre de l’opération “Mes idées pour mon quartier“, la Ville de Toulouse invitait ses habitants à soumettre leurs projets « pour améliorer la vie dans leur quartier ». Ils ont déposé 1600 propositions au total. Sur ces 1600, 800 ont été présélectionnées par des riverains. La municipalité en a ensuite retenu 200 après avoir vérifié leur faisabilité technique et financière et les a proposées au vote des Toulousains. Ces derniers ont finalement sélectionné 83 idées.

Quatre de ces propositions retenues concernent le quartier 2.3 Fontaine-Lestang / Arènes / Bagatelle / Papus / Tabar / Bordelongue / Mermoz / La Faourette à Toulouse. Parmi celles-ci, trois se trouvent dans la catégorie “nature en ville” et une “éco-mobilité”. La mairie ne donne pas de calendrier précis quant à la réalisation de ces quatre projets. Mais ces derniers devraient voir le jour « dans les deux ans ». Un budget de 305 000 euros sera investi par la municipalité pour les mettre en œuvre.

Végétalisation du quartier Fontaine-Lestang

La proposition ayant obtenu le plus de votes, soit 96, dans le quartier 2.3 concerne la “nature en ville”. Elle porte précisément sur la végétalisation du quartier Fontaine-Lestang. L’habitant qui a déposé cette idée propose ainsi de planter des arbres « dans les rues très bitumées », de végétaliser ces dernières et/ou de modifier les matériaux de sol afin de « limiter la surchauffe estivale ».

L’emplacement de ces végétaux dans le quartier Fontaine-Lestang n’est pas encore connu. « Les zones de plantations exactes seront concertées avec les riverains, afin de déterminer collectivement les places de stationnement qui pourraient être remplacées par des espaces verts », annonce la mairie de Toulouse. En tout, 150 000 euros seront mobilisés par la Ville pour réaliser ce projet de végétalisation.

Création d’une piste cyclable bidirectionnelle

La seconde idée vise à créer une piste cyclable « pour une meilleure continuité rue Henri Desbals ». Le porteur de projets explique : « II existe une discontinuité cyclable sur la rue Henri Desbals entre Mermoz et le boulevard Déodat de Séverac ». Cet habitant propose ainsi de mettre en sens unique cette voie depuis la place Mermoz jusqu’au boulevard afin de réaliser une piste cyclable bidirectionnelle.

La mairie est favorable à ce projet d’un montant de 45 000 euros, mais en partie. Elle va en effet expérimenter une mise à sens unique de la rue Henri Desbals entre Fontaine Lestang et Déodat de Séverac pour créer cette piste cyclable. Mais elle ne réalisera pas cet aménagement sur le reste de la rue pour le moment car cela « nécessite une étude de circulation plus globale menée à l’échelle du quartier ».

Des arbres fruitiers à Bagatelle et La Faourette

Le troisième projet est proposé par l’association AlimEco. Celle-ci souhaite que 300 arbres fruitiers soient plantés dans les quartiers Bagatelle, Papus, Tabar, Bordelongue et La Faourette afin, notamment, de « maintenir et enrichir la biodiversité dans un quartier très urbanisé », « d’impliquer les habitants à prendre soin du vivant » et de « promouvoir l’accès à une alimentation de qualité ».

Pour permettre la réalisation de ce projet, la municipalité va investir 100 000 euros. Ce montant financera la plantation « d’une centaine d’arbres fruitiers répartis sur deux espaces verts afin de créer un verger à destination des habitants du quartier ». « Des analyses plus poussées seront réalisées avant les plantations afin de vérifier la pollution des sols », indique la Ville de Toulouse.

Un rucher pédagogique pour ces quartiers

L’association AlimEco porte aussi la dernière proposition pour le quartier 2.3. Elle suggère la création d’un espace urbain axé autour de l’implantation d’un rucher pédagogique pour « agir dans le quartier face à la disparition des pollinisateurs ». L’objectif de l’association avec cette proposition : « impliquer les habitants par le côtoiement, la pratique et l’apprentissage du soin porté au vivant ».

La mairie de Toulouse a donné un avis favorable à cette proposition de l’association AlimEco. Quelques conditions sont toutefois à remplir avant de pouvoir la mettre en œuvre. « Une étude plus approfondie de la part des services est nécessaire pour s’assurer de sa réalisation », indique la municipalité. Un budget de 10 000 euros sera consacré à ce projet qui a obtenu 43 votes en tout.