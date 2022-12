Toulouse : l’opposition alerte quant à la vétusté des écoles

L’opposition municipale à Toulouse vient de lancer un Observatoire des écoles face notamment, à « la vétusté des locaux ». Elle dénonce le « décalage entre l’engagement supposé de la majorité et la réalité dans les écoles ».

Selon l’opposition, certaines écoles sont dans un état de vétusté à Toulouse (IMAGE D’ILLUSTRATION) Crédit : CC BY Clio

RER toulousain, ZFE… Autant de sujets sur lesquels se divisent régulièrement la majorité et l’opposition municipale à Toulouse. Mais à un peu plus d’une semaine du prochain conseil municipal, le groupe Toulouse Écologiste, Solidaire & Citoyenne (TESC) a tenu à faire un focus sur les écoles de la Ville rose, et plus particulièrement leur « état général déplorable ».

« Elles sont dans un état de vétusté inquiétant, voire inacceptable », dénonce Antoine Maurice, le président du groupe TESC. Pourtant, selon l’opposition, la majorité municipale assure que « tout va pour le mieux ». « Nous constatons un décalage entre l’engagement supposé de la majorité et la réalité dans les écoles que révèlent les remontées du terrain », souligne Antoine Maurice.

Les actions de la majorité ne correspondent pas à la réalité

En plus de la vétusté des établissements scolaires, le groupe TESC pointe du doigt divers autres problèmes comme « le manque de sécurisation aux abords des écoles », « la baisse du taux d’encadrement du périscolaire », le « manque de moyens » mais aussi « les cours qui sont de véritables îlots de chaleur ». Un phénomène contre lequel la majorité municipale assure pourtant lutter.

Elle indiquait en effet avoir végétalisé plusieurs cours de récréation cet été pour créer de l’ombre et rafraîchir l’air. Mais Antoine Maurice ne constate pas de réels changements. « On peine à voir de vrais îlots de fraîcheur dans les cours avec de grands arbres plantés », relève le président du groupe. Pour l’opposition, la municipalité doit donc désormais « prendre conscience des réels dysfonctionnements et manques ».

L’opposition veut pouvoir « disposer d’analyses objectives »

Le groupe TESC a ainsi lancé un Observatoire sur les écoles toulousaines, en collaboration avec des parents d’élèves. Un questionnaire a été mis en ligne pour récolter les avis des enseignants, ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) ou encore agents techniques. Ces personnes en lien avec les écoles de la ville peuvent notamment s’exprimer sur la qualité du bâti scolaire, des cantines scolaires ou des relations avec la mairie…

« L’objectif est de récolter des données pour disposer d’analyses objectives », explique Antoine Maurice. Il ajoute : « Le but n’est pas de dire que tout va mal ou que tout va bien ». Le groupe espère parvenir à recueillir des données dans l’ensemble des écoles. Les résultats du questionnaire, disponibles en ligne, sont affichés dans une carte interactive. Les données collectées seront ensuite accessibles à tous et analysées.

Un Observatoire des écoles pour mieux orienter les propositions

« Nous ne disposons pas de toutes ces informations aujourd’hui. Nous savons où en sont les ouvertures de nouvelles écoles, mais c’est flou en ce qui concerne la rénovation des anciennes », relève Antoine Maurice. Cet observatoire deviendra donc un outil précieux pour l’opposition municipale. « Il nous aidera à mieux orienter nos propositions », informe le président du groupe TESC.

Antoine Maurice poursuit : « Mais nous pouvons déjà relever que l’argent mis dans la rénovation des écoles pourrait être plus important car il faut aller beaucoup plus vite ». Pour l’opposition municipale, il y a en effet urgence, notamment face à la canicule. Toulouse est la ville dans laquelle les températures ont le plus augmenté cet été. « Il faut faire mieux que simplement mettre des ventilateurs dans les classes », conclut-il.