Toulouse : plus de 600 nouvelles places de stationnement sécurisé pour les vélos

Plus de 600 nouvelles places de stationnement sécurisé vont être créées pour les vélos dans 11 parkings Indigo de Toulouse avant la fin de l’année 2022. 326 sont d’ores et déjà disponibles dans les parkings Esquirol, Parc des Carmes, Saint-Etienne, Place de l’Europe et Saint-Cyprien. Six autres devraient prochainement voir le jour, notamment à Matabiau et Jean Jaurès.

« Quelques 46 % des cyclistes renoncent à utiliser leur vélo par crainte du vol. D’ailleurs, 15 % des personnes qui ne possèdent pas de vélo affirment qu’elles en achèteraient un, si elles disposaient d’un espace de stationnement », explique Toulouse Métropole, en citant une enquête réalisée par le bureau d’étude spécialisé 6t. C’est pourquoi la collectivité annonce que 644 places supplémentaires de stationnement pour les vélos vont être créées dans 11 parkings Indigo de Toulouse d’ici la fin de l’année 2022. Ces espaces de stationnement prendront la forme de “Cyclopark” sécurisés, situés au premier niveau de chaque parking.

326 places sécurisées pour les vélos déjà disponibles à Toulouse

Sur ces 644 places de stationnement sécurisé pour les vélos, 326 sont d’ores et déjà disponibles au sein de cinq parkings de Toulouse. Dans le détail :

Cyclopark Esquirol : 100 places dont 5 avec une borne de recharge pour les vélos à assistance électrique (VAE)

: 100 places dont 5 avec une borne de recharge pour les vélos à assistance électrique (VAE) Cyclopark Parc des Carmes : 60 places dont 4 avec une borne de recharge pour les VAE

: 60 places dont 4 avec une borne de recharge pour les VAE Cyclopark Place de l’Europe : 40 places dont 4 avec une borne de recharge pour les VAE

: 40 places dont 4 avec une borne de recharge pour les VAE Cyclopark Saint-Cyprien : 60 places

: 60 places Cyclopark Saint-Etienne : 66 places dont 4 avec une borne de recharge pour les VAE

D’ici la fin de l’année, six nouveaux Cyclopark viendront compléter l’offre à Toulouse. Ils s’installeront dans les parkings Saint-Aubin, Saint-Michel, Carnot, Matabiau Ramblas, Gare Marengo et Jean Jaurès. « Un douzième espace, le Cyclopark Capitole, sera accessible début 2023 », annonce Toulouse Métropole.

Stationnement pour les vélos, casiers, outils de maintenance…

Les places de stationnement dans les Cyclopark s’adaptent à tous types d’équipement, que ce soit des vélos simples, des vélos cargo, des vélos à assistance électrique (VAE), etc. De plus, des casiers y sont installés pour permettre aux usagers de recharger leur batterie de VAE. Enfin, des “outils de petite maintenance”, comme des pompes pour les pneus, sont à disposition des cyclistes afin de faciliter l’entretien de leur vélo. L’abonnement pour les Cyclopark à Toulouse est de six euros par mois ou quatre euros par mois pour une première souscription de 12 mois d’affilée.