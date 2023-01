Toulouse : de nouveaux aménagements pour le quartier des Minimes

Dans le cadre de l’opération “Mes idées pour mon quartier”, plusieurs aménagements vont être réalisés dans le quartier des Minimes à Toulouse. Parmi eux : la plantation d’arbres, la transformation de la place Amat Massot ou encore la végétalisation du square de la Vierge Rouge.

Le quartier des Minimes à Toulouse va bénéficier de quelques aménagements CC BY-SA 3.0 Maxime Lafage

Huit millions d’euros. C’est le montant que la Ville de Toulouse a attribué au budget participatif “Mes idées pour mon quartier“. Pour rappel, les habitants étaient appelés à déposer des propositions pour améliorer leur lieu de vie. 1600 projets avaient ainsi été proposés. Ils ont ensuite été présélectionnés par des riverains, soumis à une analyse technique de faisabilité puis au vote des habitants.

Finalement, 83 projets seront réalisés. Dans le quartier 3.1 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux, quatre propositions seront mises en œuvre pour un budget total de 380 000 euros. Elles verront le jour « dans les deux ans » à venir. Effectivement, la mairie ne donne pas de calendrier précis. Ces projets concernent tous la catégorie “nature en ville”. Voici les aménagements qui sont prévus.

Planter des arbres dans le quartier des Minimes

La première idée propose de « planter des arbres et jardins partagés partout où c’est possible » aux Minimes. « Pourquoi ne pas “réquisitionner” tous les lopins de terre accessibles et y planter des arbres, des fleurs, des légumes et laisser aux gens du quartier le soin de l’entretenir », suggère celui qui a déposé le projet. Selon lui, cela permettrait « à la ville de maintenir des températures plus basses, réduire nos consommations, rendre la ville plus belle » et « récolter des fruits et des légumes ».

La mairie de Toulouse estime que cette idée est « réalisable sur des espaces publics ». « Il faudra travailler en partenariat avec des associations de quartier sur des projets de végétalisations citoyennes pour trouver des sites adéquats », précise la Ville, aussi favorable à la culture vivrière. « Cette idée peut s’inscrire dans la création d’un jardin partagé notamment dans le cadre du réaménagement à venir du quartier de Bourbaki », envisage-t-elle. Le budget pour ce projet sera de 20 000 euros.

Transformation complète de la place Amat Massot

Il va y avoir du changement place Amat Massot. La seconde proposition prévoit en effet de la transformer en « un carré de verdure, ramener de la biodiversité végétale et animale, en (re)faire un lieu de vie et de rencontre ». Pour le porteur de projet, elle « manque d’entretien. Elle est principalement source de stationnement sauvage, le sol et le mobilier sont vétustes, et elle est régulièrement envahie de déchets et de déjections canines, ce qui rend cet espace peu agréable, sous utilisé et squatté ».

La mairie n’est pas contre ce projet qui représentera un budget de 200 000 euros. « Une étude peut être réalisée par les services municipaux et métropolitains compétents pour transformer cet espace en un square de proximité en créant des espaces de rencontres entre voisins et en affirmant son caractère végétal », détaille-t-elle. La municipalité ajoute : « Une concertation serait alors lancée avec le porteur de l’idée, les associations de quartier et les habitants du quartier concernés ».

Nichoirs ou pièges pondoirs contre les moustiques

Les habitants du quartier des Minimes n’en peuvent plus des moustiques. En effet, le troisième projet lauréat propose de « distribuer des nichoirs à chauve-souris que les habitants pourront installer chez eux » pour lutter contre ces insectes. « Le mode de fonctionnement serait similaire à la distribution des composteurs déjà en place », préconise la personne qui a déposé cette proposition d’un budget de 60 000 euros. La mairie de Toulouse exprime toutefois quelques réserves vis-à-vis de ce projet.

« Les nichoirs à chauve-souris sont moins pertinents car les chauves-souris ont une activité crépusculaire voire nocturne, et les moustiques tigres piquent particulièrement en journée, de fait ce ne sont pas les prédateurs les plus efficaces pour lutter contre ces moustiques », explique la Ville. Elle propose ainsi comme alternative de mettre en œuvre des pièges pondoirs « car ils interviennent sur une étape clé et incontournable du cycle de vie du moustique tigre et sont spécifiques à cette espèce ».

Une végétalisation du square de la Vierge Rouge

Enfin, la dernière proposition, qui a récolté 58 votes, demande à végétaliser le square de la Vierge Rouge. L’habitant à l’origine de celle-ci déplore que cette place soit « un petit espace vide au milieu des routes ». « Serait-il possible de le végétaliser ? Moins de pollution ! Et cela embellit la ville. Un joli petit espace vert, pour embellir véhicules, béton et goudron », propose le porteur de projet. La municipalité est d’accord avec cette idée. Mais quelques contraintes sont à prendre en compte.

« Le Square de la Vierge Rouge est un lieu pouvant être désimperméabilisé et végétalisé. Il est possible de réaliser un aménagement paysager avec des plantes de milieux secs adaptées à ce site », précise-t-elle. En effet, de nombreux réseaux sont présents sous le square et permettent de planter uniquement des végétaux bas. « Une géolocalisation des réseaux sera nécessaire pour dessiner le projet et valider le type des plantes à installer », annonce la mairie qui mobilisera 100 000 euros pour ce projet.