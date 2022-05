Toulouse. Le Muséum propose la découverte des ruches et de la vie des abeilles

Ce dimanche 29 mai 2022, le Muséum de Toulouse fait découvrir à ses visiteurs le fonctionnement d’une ruche. En présence d’apiculteurs, petits et grands pourront observer la vie des abeilles.

Les apiculteurs viennent au Muséum de Toulouse pour présenter la vie des abeilles aux visiteurs. (CC BY-NC-SA Guillaume Brialon / Flickr)

“La place de l’abeille au sein de notre écosystème” est un des sujets abordés par les apiculteurs. Ce dimanche 29 mai, le Muséum de Toulouse propose à ses visiteurs de découvrir le fonctionnement d’une ruche. L’établissement a maintenant installé une ruche pédagogique dans ses jardins. Derrière une vitre épaisse, les visiteurs pourront observer de près l’essaim d’abeilles.

Des apiculteurs plusieurs fois par an au Muséum de Toulouse

Avec cette ruche installée dans les jardins, les visiteurs pourront également en apprendre davantage sur le fonctionnement des abeilles. Ce dimanche, les apiculteurs viendront présenter le fonctionnement de la ruche aux visiteurs. Ils exploreront tous les aspects de ces “petites bêtes”. De la vie de l’abeille à la fabrication du miel tout en passant par son importance dans notre écosystème, les apiculteurs partageront leurs connaissances avec les plus curieux.

Ils viennent dans la ville rose ce dimanche mais les professionnels reviennent également le 3 juillet, le 4 septembre et les 2 et 30 octobre. La prestation est inclue dans le billet d’entrée des Jardins du Muséum. Elle est accessible de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.