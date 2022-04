Toulouse. Le musée Aeroscopia fête Pâques avec le chocolatier de Seilh Frédéric Lopez

Le musée Aeroscopia et le chocolatier de Seilh Frédéric Lopez célèbrent Pâques ce lundi 18 avril 2022. Pour l’occasion, ils organisent un jeu pour les jeunes gourmands de 3 à 10 ans.

La mascotte Scopi a décoré le musée de nombreux œufs de Pâques. (CC BY SA Matt Kieffer / Flickr)

Du chocolat, des avions et des énigmes, c’est le programme du lundi de Pâques au musée Aeroscopia. Pour fêter Pâques, le musée et le chocolatier de Seilh Frédéric Lopez s’unissent ce lundi 18 avril 2022 pour offrir une journée pour les petits et grands gourmands. Tout au long de la journée, l’établissement propose un jeu pour les enfants de 3 à 10 ans.

Les adultes ne sont pas mis de côté pour autant. Ils pourront tenter de remporter l’aéron’œuf exposé à l’accueil du musée. Il leur suffit de trouver son poids exact. “Le vainqueur du jeu remportera cette création hors normes et inédite qui lui sera remise au musée aeroscopia”, précise le l’établissement.

Le jeu de Pâques pour les enfants de 3 à 10 ans

Tout en visitant Aeroscopia, les enfants devront garder les yeux bien ouverts. La raison : la mascotte Scopi a décoré le musée de nombreux œufs de Pâques. Les jeunes devront retrouver les sept lettres cachées sur certains œufs afin de former le mot de passe. Une fois l’énigme résolue, les enfants pourront repartir avec un lapin en chocolat de l’artisan local Frédéric Lopez.

Mais ce n’est pas tout ! Après le jeu, les enfants pourront participer à l’atelier créatif “Concorde : haut en couleurs pour Pâques”. L’animation est encadrée par Guillaume Ruffault des Ateliers Ecotones de 14h30 à 17h30. Dès 6 ans, les enfants apprendront à créer et personnaliser leur avion avec du papier aux multiples couleurs.

Le musée propose également un autre atelier : le pilotage de drones. Animé par les Savant fous, l’atelier consiste à initier les enfants à ces engins volants. Dès 7 ans, les enfants découvriront différents types de drones en compagnie du professeur Mysther. Courses d’obstacles, pilotage, prise de vue, réglementation, programmation, sauvetage, drone racer et précision sont au programme de 15h30 à 17h30. A noter que ces ateliers sont inclus dans le prix d’entrée au musée Aeroscopia.