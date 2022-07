Toulouse : les moyens déployés pour les piscines jugés « insuffisants » par l’opposition

Le groupe d’opposition Alternative Municipaliste Citoyenne (AMC) juge « insuffisants » les moyens déployés par la Mairie de Toulouse dans les piscines municipales, en termes de nouvelles structures, d’espaces ludiques pour les familles et d’élargissements des horaires d’ouverture en période de canicule.

« Lors du dernier conseil municipal, la majorité de Jean-Luc Moudenc a préféré gaspiller son énergie à créer la polémique plutôt que de débattre sérieusement sur un sujet : l’état des piscines à Toulouse », fustige le groupe d’opposition Alternative Municipaliste Citoyenne (AMC).

Les élus d’opposition jugent « insuffisant » le dispositif d’élargissement des horaires d’ouverture de certaines piscines, mis en place par la Mairie de Toulouse durant les périodes de canicule. Ils pointent également du doigt le manque de nouveaux bassins et surtout l’absence d’espaces “ludiques” pour les enfants et les familles dans les structures existantes. Une nouvelle « polémique », jugée vide de proposition selon de Laurence Arribagé, adjointe au maire de Toulouse, chargée de la coordination des politiques sportives.

L’élargissement des horaires d’ouverture des piscines en question



Selon Agathe Roby, coprésidente du groupe d’opposition AMC, la seule réponse apportée par la Mairie de Toulouse durant les épisodes de canicule qui touchent la ville « ne peut être l’ouverture prolongée de la piscine Nakache » (jusqu’à 21h au lieu de 20h30, jusqu’au 24 juillet). « Les autres piscines n’ouvrent en horaires d’été* qu’à la fin juin, début juillet, c’est insuffisant au vu des épisodes de chaleurs de plus en plus longs et précoces », déplorent les élus, qui soulignent que nombre de concitoyens n’ont pas les moyens de s’offrir une piscine privée et que, de ce fait, « les piscines municipales constituent, avec les points d’eau, leurs seuls espaces de fraîcheur, parfois pour tout l’été ».

En effet, les horaires d’ouverture des piscines municipales ont été prolongés jusqu’à 21h pour Bellevue et Castex, puis 20h pour Papus et Lautrec, du lundi 11 au dimanche 17 juillet. Mais en réponse aux propos tenus par le groupe d’opposition, Laurence Arribagé, assure avoir demandé au service des sports de la Ville de travailler à la mise en place d’horaires adaptables aux contraintes climatiques. Autrement dit, de prévoir des heures d’ouverture élargies lorsqu’un épisode de canicule se profile. « Mais nous ne pouvons pas nous permettre financièrement d’élargir les horaires d’ouverture des piscines durant tout l’été. Comment le groupe AMC compte financer cette mesure ? En augmentant les impôts des Toulousains ? », questionne-t-elle.

« Le “Plan Piscines” ne répond pas aux attentes de l’ensemble de la population »

AMC juge également « insuffisant financièrement » et « insuffisant en termes de création de nouvelles piscines » le “Plan Piscines” adopté par la Mairie de Toulouse. Celui-ci prévoit la rénovation de plusieurs structures dans la ville, comme celles de Chapou, Léo-Lagrange, Bellevue, Alban-Minville, Pech-David et Toulouse-Lautrec avant la fin de l’année 2026. Mais aussi, la construction de nouveaux bassins sportifs ou d’apprentissage dans les structures existantes. Toutefois, aucun nouvel établissement ne devrait voir le jour à Toulouse dans les prochaines années. « Le budget de la municipalité n’est pas uniquement dédié aux piscines. Je ne dis pas que nous faisons tout parfaitement, mais on ne peut pas non plus dire que nous n’entreprenons rien », argue Laurence Arribagé.

Manque d’espaces ludiques dans les piscines de la ville

« Fait particulier de la ville de Toulouse, les bassins ne sont pas dotés d’espaces ludiques pour permettre aux familles de profiter des piscines municipales », poursuit le groupe d’opposition. Les piscines toulousaines semblent ainsi réservées aux seuls nageurs, selon les élus AMC. « Pourquoi des espaces payés par l’ensemble des contribuables devraient bénéficier à seulement un petit nombre ? Pourquoi exclure de la pratique aquatique les enfants qui souhaitent s’amuser, les personnes qui ne savent pas nager (1 sur 7 en France) et ont tout autant le droit que les autres d’avoir un espace à moindre coût pour se rafraîchir ? », assènent les élus.

Laurence Arribagé refuse de transformer les piscines de Toulouse en « toboggans géants », qui nuiraient à la tranquillité des nageurs. « Nous souhaitons que tout le monde cohabite, en créant des espaces séparés, dédiés à chaque public : les nageurs, les familles, les scolaires et les clubs. Le Plan Piscines vient d’ailleurs mettre en œuvre cette volonté », souligne l’élue. En 2021 par exemple, un espace ludique et un espace de détente ont été construits aux abords des bassins de nage d’Alban-Minville. L’année précédente, une aire de jeux pour les enfants a été installée dans la piscine Bellevue. Prochainement, Toulouse-Lautrec disposera également d’un bassin d’apprentissage et d’une aire de détente. « L’objectif est que les familles puissent se rendre à la piscine avec leurs enfants et évoluer dans des conditions confortables, sans déranger les nageurs », insiste-t-elle.

De plus, une structure gonflable composée de rondins et d’un toboggan, circule tout au long de l’année dans les piscines de Toulouse. Ce week-end, du vendredi 15 au dimanche 17 juillet, elle s’installera dans la piscine Bellevue, puis la semaine prochaine dans celle de Papus. « Cela prouve bien que le groupe AMC ne connaît pas l’offre municipale », assène l’adjointe au maire.

Ne pas augmenter les prix d’entrées dans les piscines de Toulouse

Pour appuyer leur demande de dispositifs ludiques dans les piscines municipales de Toulouse, les élus d’opposition citent l’exemple de communes limitrophes disposant de tels aménagements, comme à l’espace nautique Jean-Vauchère de Colomiers. « Alors, pourquoi pas à Toulouse ? » s’interroge le groupe AMC. « Parce que cela engendrerait une hausse du prix d’entrée », répond Laurence Arribagé. En effet, à l’espace nautique Jean Vauchere de Colomiers, l’entrée est à 4,70 euros en tarif plein et 3,50 € pour le tarif enfant. À Toulouse, « le prix moyen d’une entrée adulte est de 3,40 euros, et de 1,50 euro pour un enfant », fait remarquer l’adjointe au maire, pour qui augmenter les tarifs d’entrée des structures, en pleine crise de pouvoir d’achat, ne serait pas judicieux.

Pour l’heure, malgré les travaux de rénovation, l’installation de nouveaux bassins et la création d’espaces ludiques dans le cadre du Plan Piscines à Toulouse, « aucun tarif d’entrée n’a augmenté », conclut l’adjointe au maire, qui compte poursuivre dans cette démarche jusqu’à l’aboutissement du projet.

* Horaires d’été, du 2 juillet au 28 août :

– Piscine Alex Jany : du lundi au dimanche, de 10h à 20h

– Piscine Chapou : du lundi au vendredi, de 7h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 20h

Horaires d’été, du 25 juin au 28 août :

– Piscine Bellevue, bassin nordique extérieur : du lundi au dimanche, de 10h à 20h

– Piscine Castex : du lundi au dimanche, de 9h30 à 20h30

– Piscine Nakache été : du lundi au dimanche, de 9h30 à 20h30

– Piscine Toulouse Lautrec : du lundi au dimanche, de 12h à 19h (actuellement fermée à cause d’un problème technique)

Pour information, la piscine Papus ouvre ses portes du lundi au dimanche de 12h à 19h jusqu’au 24 juillet, puis du lundi au dimanche de 12h à 18h du 25 juillet au 28 août.

L’ensemble de ces horaires sont donnés hors aménagements en période de canicule.

Les piscines Jean Boiteux, Alban-Minville, Nakache hiver, Pech David et Léo Lagrange sont fermées pour l’été.