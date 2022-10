Toulouse. Le MEETT accueille le salon des Vins et celui du Chocolat

Du 28 au 30 octobre, les salons “Vins & Terroirs” et “Chocolat & Gourmandises” au Parc des expositions de Toulouse, le MEETT. Deux évènements qui réunissent 350 producteurs et exposants en circuit court.

Le salon du Chocolat et celui des vins se tiennent simultanément. Crédit photo : ©Anouk Déqué.

Venus de toute la France, 300 acteurs du terroir et des appellations viticoles françaises se sont rendus au MEETT. Ils côtoieront une cinquantaine de chocolatiers et confiseurs, pour deux salons ayant lieu simultanément à Toulouse : “Vins & Terroirs” et “Chocolat & Gourmandises”. Les deux évènements se déroulent du 28 au 30 octobre.

Il est ainsi possible d’acheter directement aux producteurs et exposants, dans une logique de circuits courts, mais aussi de discuter des méthodes de fabrication et d’artisanat. Certains viendront même fabriquer leurs produits sur place. Ce sera notamment le cas pour les guimauves, les mendiants, les macarons ou encore les sucettes en chocolat, avec une dizaine d’artisans locaux. Les élèves du lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme d’Occitanie, spécialisés dans la confection de desserts de restaurant, feront également une démonstration de leur savoir-faire.

Une vente aux enchères inédite

Ces salons dédiés au chocolat et aux vins à Toulouse ont prévu des nouveautés pour cette édition 2022. C’est par exemple le cas d’une vente aux enchères de vins, champagnes et spiritueux. Celle-ci a proposé 400 lots « dénichés dans des caves de particuliers et expertisés par les spécialistes de Primardeco, maison renommée de ventes aux enchères et d’expertises à Toulouse, dirigée par Jérôme de Colonges. Une opportunité offerte aux visiteurs pour démarrer ou enrichir leur cave. » détaillent les organisateurs.

Informations pratiques : Salon Vins & Terroirs et Chocolat & Gourmandises au MEETT, avenue Concorde à Aussonne, proche de Toulouse. Horaires: de 10h à 19h, les 29 et 30 octobre. Tarif : 6,50€ pour les deux, gratuit pour les moins de 10 ans.