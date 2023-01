Toulouse : les quartiers Croix-de-Pierre et Route d’Espagne se transforment

Les habitants de Toulouse ont plébiscité 83 projets dans le cadre de l’opération “Mes idées pour mon quartier”, dont quatre dans les quartiers Croix-de-Pierre et Route d’Espagne. Ces derniers portent notamment sur l’installation de pièges contre les moustiques, la végétalisation de la Croix-de-Pierre et la création d’une piste cyclable à double sens route d’Espagne.

Les quartiers Croix-de-Pierre et Route d’Espagne à Toulouse vont se transformer dans les deux ans à venir CC BY-SA 4.0 Kuremu Sakura

Il y en avait 1600 au départ. Dans le cadre de l’opération “Mes idées pour mon quartier“, lancée par la mairie de Toulouse, les habitants avaient déposé de nombreuses propositions « pour améliorer la vie dans leur quartier ». Après avoir vérifié leur faisabilité technique et financière, la Ville a retenu 200 idées. Les projets validés ont ensuite été présentés au vote des habitants en octobre dernier.

En tout, 83 idées ont été sélectionnées. Et parmi ces différentes propositions, quatre concernent le quartier 2.2 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne. Deux d’entre elles ont pour thème “l’éco-mobilité” et les deux autres “la nature en ville”. La mairie de Toulouse va mobiliser un montant de 341 200 euros pour financer ces quatre projets. Ils seront normalement mis en œuvre « dans les deux ans » à venir.

Des pièges et un nichoir à hirondelle contre les moustiques

La première des propositions porte sur la lutte contre les moustiques tigres. Elle a reçu 125 votes. Dans le détail, l’habitant qui a déposé cette idée propose d’installer des nichoirs à martinets et chauve-souris dans le quartier afin de « booster la population des chasseurs naturelles de ces insectes », mais également de déployer des pièges « pour maximiser le travail de combat contre ces nuisibles ».

La mairie de Toulouse va ainsi aménager 40 pièges pondoirs. En revanche, elle compte installer un nichoir à hirondelle et non à chauve-souris. « Les chauves-souris ont une activité crépusculaire voire nocturne, et les moustiques tigres piquent particulièrement en journée, de fait ce ne sont pas les prédateurs les plus efficaces », explique la Ville. Un budget de 11 200 euros sera consacré à ce projet.

Végétalisation du quartier Croix-de-Pierre à Toulouse

Le second projet dans le quartier a récolté 79 votes. Il prévoit la végétalisation de la Croix-de-Pierre, surtout de l’avenue de Muret. Le riverain à l’origine de cette idée demande ainsi à « végétaliser les espaces de circulation du tramway », à « ajouter sur la place Croix-de-Pierre des espaces cultivés avec des fleurs » et à « laisser se développer les arbres avenue de Muret sans réaliser des coupes sévères ».

Sur ce dernier point, la Ville précise que les tailles « sont effectuées afin de sécuriser le passage du tramway ». Elle n’a donc pas retenu cette proposition, ni celle concernant le tram « car le foncier appartient à Tisseo ». Pour réaliser une végétalisation de la Croix-de-Pierre, la mairie va donc remplacer des places de stationnement et verdir les pieds d’arbres pour un montant de 200 000 euros.

Une piste cyclable à double sens route d’Espagne

La troisième idée prévoit la création d’une piste cyclable à double sens route d’Espagne dont « une petite portion est empruntée dans les deux sens par les cyclistes qui doivent passer sur le trottoir avant de rejoindre la contre-allée ». « Il est possible d’installer une piste cyclable au niveau de la pelouse, derrière l’arrêt de bus Barrière de Muret, pour éviter que les autres usagers soient gênés », propose le porteur de projet.

La municipalité toulousaine n’est pas contre ce projet qui comptabilise 52 votes au total. Elle envisage effectivement de créer « une piste cyclable bidirectionnelle derrière l’arrêt de bus et deux traversées sur la route d’Espagne afin que les cyclistes puissent rejoindre les aménagements cyclables existants, et notamment en provenance de la rue Barbusse ». Cet aménagement va représenter un budget de 60 000 euros.

Amélioration de la continuité cyclable

Toujours en ce qui concerne “l’éco-mobilité”, la quatrième et dernière proposition vise à corriger les discontinuités entre les pistes cyclables boulevard Déodat-de-Séverac, l’arrêt de tram Croix-de-Pierre et le pont. « De plus en plus de gens prennent le vélo et ces discontinuités et carrefour de mobilité entre tram piéton et vélo sont accidentogènes », déplore l’habitant ayant déposé cette idée.

Pour améliorer la continuité cyclable, la mairie envisage de transformer « la piste bidirectionnelle en une piste unidirectionnelle en allant vers la place Croix-de-PIerre, avec un retour qui se ferait par la contre allée, via l’ajout de logos vélos et d’aplats vert ». Elle va aussi modifier le carrefour à feux « pour faciliter la circulation des cyclistes ». Le tout pour un montant de 70 000 euros.