Toulouse. Les motards manifestent contre le contrôle technique et la ZFE

Les motards vont manifester samedi 26 novembre pour s’opposer au contraire technique et la zone à faible émission à Toulouse. Photo d’illustration. ©Кирилл Арзамазов de Pixabay

Ils annoncent une « importante manifestation ». Plusieurs organisations de motards organisent une manifestation samedi 26 novembre à Toulouse. Elles veulent « dire non au contrôle technique et non aux modalités d’application de la zone à faible émission (ZFE) ».

Plusieurs organisations appellent à la manifestation à Toulouse

À l’organisation de cette manifestation à Toulouse, se trouvent la Fédération Française des Motards en Colère de Haute-Garonne, l’antenne FFMC du 09, du 11, la Fédération Bikers de France Délégation d’Occitanie, Macadam Passion et le Club des Corsaires.

« Après dix ans de contestation et de concertation, la FFMC pensait le chapitre du contrôle technique enfin clos, le 26 juillet dernier. (…) C’était sans compter le lobbying, auprès du Conseil d’État » estiment les organisateurs de la manifestation. « Le Conseil d’État, en jugeant les mesures alternatives comme de simples propositions inefficaces, est sorti de son rôle en intimant à l’État d’annuler l’abrogation du contrôle technique. »

Une décision du Conseil d’État

Dans une décision rendue le 31 octobre dernier, le Conseil d’État a exigé que l’État mette en place le contrôle technique des deux roues étant donné qu’il s’agit d’une directive européenne. « Le Conseil d’État juge aujourd’hui que la décision prise par le Gouvernement, le 25 juillet dernier, de revenir sur l’application du contrôle technique aux deux-roues qu’il avait initialement décidée en août 2021, est illégale », écrit l’institution. « En effet, les mesures proposées depuis par le Gouvernement pour déroger à l’obligation européenne du contrôle technique ne sont pas conformes aux exigences de la directive 2014/45/UE du 3 avril 2014, parce qu’elles sont seulement à l’état de projets ou parce qu’elles ne permettent pas d’améliorer de façon suffisamment efficace et significative la sécurité des motards sur la route. »

Les organisations appelant à la manifestation à Toulouse rappellent par ailleurs que « Toulouse est une métropole qui peut s’enorgueillir de ne pas avoir attendu les mesures alternatives pour agir en faveur de la sécurité des motards et un partage apaisé de la route ».

Elles donnent en exemple l’installation à titre expérimental d’un radar sonore rue Plana, l’éducation routière de la jeunesse dans plusieurs collèges du département, des actions d’information et de sensibilisation en entreprise ou encore l’expérimentation de l’interfile sur le territoire.