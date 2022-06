Toulouse. Les bus sur la rue de Metz, c’est terminé. Voilà ce qui change pour Tisséo

Dans le cadre du réaménagement de la rue de Metz, les lignes de bus cesseront d’emprunter cette artère de la ville de Toulouse à partir du 29 août.

Un bouleversement se prépare dans les transports en commun passant par le centre-ville de Toulouse. C’est même une petite révolution. Avec le réaménagement de la rue de Metz, les lignes de bus de TIsséo cesseront d’emprunter cette artère de Toulouse à partir du 29 août.

Cette voie de circulation est notamment empruntée par les Linéo 7 et 9. Ces lignes proposent aux usagers une fréquence de passage importante. Jusqu’à un passage toutes les onze minutes entre 7 heures et 19 heures.

« La partie nord du Linéo 9, située entre L’Union et François Verdier, fusionne avec le Linéo 7 à François Verdier. Les deux lignes n’empruntent plus la rue de Metz, qui sera fermée à la circulation. Cette fusion permet pour les usagers des deux lignes de maintenir une connexion aux deux lignes de métro A et B et un accès à l’hypercentre à Jean Jaurès », écrit Tisséo dans un communiqué.

Le réseau de bus évolue dans le centre-ville de Toulouse avec le réaménagement de la rue de Metz. Crédit visuel : Tisséo

La ligne de bus 44 aussi n’ira plus sur la rue de Metz à Toulouse

Par ailleurs, « La partie sud du Linéo 9, située entre Empalot et Esquirol, est fusionnée avec la ligne de bus 44 à Esquirol ». Mais cette dernière emprunte également la rue de Metz et voie une partie de son itinéraire adapté. « À partir du Grand Rond, la ligne de bus n’emprunte plus les allées François Verdier ni la rue de Metz, mais les allées Jules Guesde, la rue Ozenne et la rue du Languedoc. »

Enfin, « la ligne 14 quitte son itinéraire actuel à Saint Cyprien pour rejoindre le Pont des Catalans et le boulevard Lascrosses, puis les boulevards d’Arcole et de Strasbourg. Elle reprend son itinéraire à Jean Jaurès pour rejoindre son terminus à Marengo SNCF ».