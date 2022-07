Toulouse. La piscine Nakache entièrement ouverte

Après avoir été partiellement fermée, la piscine Nakache, sur l’île du Ramier à Toulouse, est de nouveau entièrement ouverte ce vendredi 22 juillet. L’établissement a dû fermer ses portes à cause des fortes chaleurs de ces derniers jours et de l’importante affluence qui a nécessité un entretien qui n’était pas planifié.

C’est une bonne nouvelle avec les chaudes températures annoncées pour ce week-end. Après avoir dû être partiellement fermée, la piscine Nakache, située sur l’île du Ramier à Toulouse, est à nouveau entièrement ouverte ce vendredi 22 juillet.

Le grand bassin de la piscine Nakache à Toulouse s’est retrouvé partiellement fermé entre mercredi 20 et jeudi 21 juillet. Il se trouve que les fortes chaleurs des derniers jours auraient provoqué une évaporation naturelle du chlore, comme l’explique La Dépêche du Midi.

De plus, l’importante affluence amenée par les chaleurs caniculaires a également joué un rôle dans la fermeture de la piscine. Un nombre de personnes plus important dans le bassin a eu pour conséquence d’accélérer l’encrassement des filtres de la piscine. Ce qui a demandé un entretien qui n’était pas planifié. Un nettoyage du bassin avec de l’eau non chlorée était nécessaire et le dérèglement du traitement de l’eau a été à l’origine de la nécessité de fermeture partielle et temporaire de la piscine.

Pour rappel, la piscine Nakache à Toulouse, qui possède un bassin de 150 mètres de long et 48 de large pour une profondeur allant jusqu’à 1,80 mètre, sera ouverte de 9h30 à 21 heures jusqu’au dimanche 24 juillet. En temps normal, elle ferme ses portes à 20h30.