À Toulouse, la nouvelle maison d’édition Kool Books publie des mangas dédiés aux enfants

La toute jeune maison d’édition de mangas à Toulouse Kool Books publiera, dès le mois de janvier, des ouvrages dédiés aux enfants âgés de 3 à 6 ans qui leur permettront de s’initier, tôt, à ce style de bandes dessinées japonaises.

Les plus petits, aussi, pourront bientôt lire des mangas. C’est l’objectif poursuivi par Tony Boutemy, fondateur de la maison d’édition dédiée aux mangas Kool Books à Toulouse. Ce dernier a imaginé, en collaboration avec le dessinateur lillois Oni Tetsubo, des ouvrages faciles à comprendre à destination des enfants âgés de 3 à 6 ans. « Ce ne sont pas tout à fait des mangas. Ce ne sont pas non plus des bandes dessinées. C’est un mélange des deux. Les livres se lisent de gauche à droite, les dessins respectent les codes des mangas, mais ils sont réalisés en couleur et chaque page ne contient, au départ, qu’une seule image », décrit-il.

Puis, au fur et à mesure de l’histoire, les dessins deviennent plus nombreux, les textes se densifient, jusqu’à, presque, devenir un manga. « Le but est que les enfants réalisent ce que j’appelle “leurs premiers pas” dans l’univers de la fantasy japonaise, grâce à des formats courts, d’une trentaine de pages », complète Tony Boutemy.

Les aventures de Lya et Dan

Les trois premiers tomes de ces mangas pour enfants intitulés “Lya et Dan” seront publiés le 13 janvier prochain. « Ils racontent l’histoire de deux enfants, Lya élève de maternelle, et Dan, de CP, qui vivent dans un monde semblable au nôtre. Dès qu’ils sont seuls, ils découvrent qu’ils possèdent des pouvoirs. Dan parle aux animaux et Lya fait vivre ses jouets. Mais ils ne savent pas vraiment si leurs pouvoirs sont réels ou s’ils ne sont que le fruit de leur imagination », expose Tony Boutemy.

Pour élaborer ces livres, il s’est inspiré du quotidien de ses deux enfants, âgés de 5 et 7 ans. « Ils s’intéressent aux mangas parce que leur père est un grand fan », plaisante l’éditeur : « Mais quand j’ai voulu leur faire découvrir ce type de livres adaptés à leur âge, je me suis rendu compte qu’il n’en existait que très peu. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer des ouvrages à destination des plus petits, afin de diversifier un peu plus l’offre ». En bonus, à la fin de chaque tome, les enfants peuvent réaliser des petits jeux qui leur font notamment découvrir les hiraganas et les katakanas, autrement-dit, les écritures japonaises.

Une maison d’édition dédiée aux mangas à Toulouse…

Tony Boutemy a ouvert sa propre maison d’édition de mangas à Toulouse au mois de mars dernier. Diplômé en science du langage et de l’éducation, il a d’abord fondé, il y a quatre ans, un collectif d’amateurs de “Dragon Ball”. « Nous échangions régulièrement sur Internet, puis nous nous sommes mis à faire des dessins et des objets en lien avec la série. Ceci nous a menés dans différentes conventions en France, durant lesquelles j’ai rencontré de nombreux auteurs de mangas (appelés “mangakas”) et dessinateurs, dont certains ne trouvaient pas d’éditeur. Alors je me suis dit “Pourquoi pas moi ?”. Et les choses se sont lancées ainsi », se souvient-il.

Sa compagne, traductrice de métier, s’engage dans le projet à ses côtés. Elle s’occupe notamment de la correction des ouvrages. « Ce n’est pas une fan absolue de mangas mais elle est passionnée, depuis qu’elle est adolescente, par “Sailor Moon”, un manga des années 1990, comme “Dragon Ball” », se réjouit-il.

… Et spécialisée dans les mangas français

« Lorsque nous recevons des dossiers d’édition, je les étudie. Puis, les soumet à un “comité de lecture” composé de six à dix personnes, à savoir ma compagne, des mangakas avec lesquels nous travaillons et des lecteurs avec qui nous échangeons régulièrement », résume l’éditeur, spécialisé dans les mangas français.

Ces derniers respectent tous les codes des mangas japonais, tels que le sens de lecture, les dessins en noir et blanc, les descriptions très détaillées d’actions « un coup de pied peut prendre trois pages dans un manga alors qu’il ne prendra que deux cases dans une bande dessinée classique », formule Tony Boutemy. Les seules nuances se trouvent dans les références à la culture française, à ses célébrités, différentes de celles évoquées dans les ouvrages publiés dans les pays asiatiques. « Les mangas ont de plus en plus la côte en France et il y a énormément de mangakas talentueux, même à Toulouse », estime-t-il.

Kool Books a déjà publié deux autres séries de mangas

À Toulouse, la maison d’édition Kool Books a d’ores et déjà publié les premiers ouvrages de deux séries de mangas. La première est destinée aux enfants à partir de 12 ans. Elle se compose de trois tomes, dont le numéro un compte déjà plus de 300 ventes en librairie (dont Gibert Joseph à Toulouse) et sur Internet depuis le mois de juillet. « “Azhel Project” raconte l’histoire de deux jeunes orphelins recrutés par un ordre de samouraï nommé Azhel. Leur formation consiste à récupérer de dangereux artefacts qui ont une forte influence sur la santé humaine. Et les mettre à l’abri dans une tour dédiée. Le problème est que les personnages sont exposés aux pouvoirs de ses objets. Ils doivent donc apprendre à contrôler leurs effets nocifs, en jonglant entre le bien et le mal », résume Tony Boutemy. Le tome numéro deux sera publié au mois de juin.

La deuxième série, intitulée “Rigel After Life”, s’adresse aux adolescents de plus de 16 ans. Elle se divise en quatre tomes. « Une malédiction frappe la Terre et tous les humains deviennent des zombies », raconte l’éditeur : « Pour rester sain d’esprit, les habitants doivent se nourrir de liquide cérébral. Sauf que ce dernier, très convoité, devient de plus en plus rare et une mafia a la mainmise sur sa distribution. Une jeune femme, nommée Rigel, combat cette société secrète afin de récupérer un maximum de liquide cérébral et de le redistribuer au plus grand nombre pour les maintenir en vie ».

Le premier ouvrage de cette série est disponible depuis le 4 novembre dernier. Kool Books, mais également ses auteurs Laolyth et Elleana, seront d’ailleurs présents ce week-end des 10 et 11 décembre à l’événement Ceven’Geek Week organisée à Alès pour une séance de dédicaces. Le deuxième tome devrait être publié au mois de mai prochain.