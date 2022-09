Toulouse. La station Jean Jaurès rouvre après avoir été « bloquée par la police » à cause d’un bagage abandonné

La station de métro Jean Jaurès à Toulouse était fermée à cause d’un colis abandonné. Les forces de police se sont rendues sur place. Le propriétaire s’est signalé et sera verbalisé.

Photo d’illustration : La station de métro Jean Jaurès, sur l’esplanade François Mitterrand à Toulouse. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Ingolf

« Suite à la découverte d’un colis suspect au métro Jean Jaurès à Toulouse, la zone est bouclée par la police », annonce les forces de l’ordre sur leurs réseaux sociaux mercredi 28 septembre à 15h25. Il est conseillé d’éviter le secteur.

À 15h43, la police nationale en Haute-Garonne a indiqué que « le propriétaire du bagage abandonné vient de se présenter. Il sera verbalisé. » Et elle lance un appel : « Ne laissez pas vos bagages sans surveillance pour éviter de mobiliser inutilement les services de sécurité. »

Le propriétaire du bagage abandonné vient de se présenter, il sera verbalisé. Ne laissez pas vos bagages sans surveillance pour éviter de mobiliser inutilement les services de sécurité. https://t.co/N09wf1JVhZ pic.twitter.com/5Tm3P41VM7 — Police Nationale 31 (@PoliceNat31) September 28, 2022

Le métro de Toulouse perturbé à cause du bagage abandonné à Jean Jaurès

À cause d’un bagage abandonné, la station de métro Jean Jaurès, la plus fréquentée de la Ville rose, a dû être fermée et non desservie en attendant la fin de l’intervention des forces de police. Ce qui a engendré des perturbations sur les deux lignes.

La ligne A fonctionnait sur deux tronçons : entre les stations Basso Cambo et Capitole d’une part, et entre les stations Marengo SNCF et Balma Gramont d’autre part.

La situation était plus compliquée pour les usagers de la ligne B. La moitié de la ligne était interrompue. La ligne jaune ne fonctionnait qu’entre les stations Ramonville et Palais de Justice. Les stations Carmes, François Verdier, Jean Jaurès, Jeanne d’Arc, Compans – Caffarelli, Canal du Midi, Minimes – Claude Nougaro, Barrière de Paris, La Vache, Trois Cocus et Borderouge n’était pas desservies jusqu’à nouvel ordre.