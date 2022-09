Toulouse. Quelques incidents en marge du match entre le TFC et le PSG

Un début de rixe entre supporters a été interrompu par les forces de l’ordre qui ont dû faire un usage circonscrit de gaz lacrymogène, en marge de la rencontre entre le TFC et le PSG mercredi 31 août.

Plusieurs incidents se sont déroulés en marge de la rencontre entre le TFC et le PSG mercredi 31 août, dont un début de rixe entre supporters. © Bryan Faham / Le JT

La rencontre entre le TFC et le PSG, qui s’est déroulée mercredi 31 août à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1, était classée « à risque » par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Après le match, la préfecture de la Haute-Garonne signale une série d’incidents, aussi bien dans le Stadium de Toulouse qu’aux abords.

« Un grand nombre de supporters parisiens n’a pas respecté l’arrêté d’encadrement de déplacement, ce qui a engendré des incidents lors de leur arrivée en véhicule au Stadium. Un début de rixe entre supporters a été interrompu par les forces de l’ordre qui ont dû faire un usage circonscrit de gaz lacrymogène », déplore la préfecture dans un communiqué.

Un secouriste agressé pendant la rencontre entre le TFC et le PSG

Elle indique aussi qu’ « avant le début de la rencontre et durant le match, des agents de sécurité sont intervenus avec l’appui des forces de l’ordre afin d’empêcher plusieurs personnes de pénétrer sans billet dans l’enceinte du Stadium ».

« Une personne a été interpellée pour l’agression d’un secouriste. Et en fin de match, trois intrusions de jeunes mineurs sur la pelouse ont été déplorées », écrit également la préfecture haut-garonnaise qui « condamne l’ensemble de ces agissements qui contreviennent aux valeurs du sport ».

Les services de l’État avaient déployés des moyens pour encadrer les supporters venus assister au match entre le TFC et le PSG. Ont notamment été annoncés, l’encadrement du déplacement des supporters parisiens par la préfecture, et l’activation du PC sécurité du Stadium en présence des services de sécurité et de secours, dont la présence avait été renforcée à l’occasion. « Dans l’ensemble, la rencontre s’est déroulée dans de bonnes conditions », précise cependant la préfecture de la Haute-Garonne.