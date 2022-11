Toulouse. Inauguration d’un nouveau parking relais à Basso Cambo

Tisséo met en place un nouveau parking relais de 780 places à la station de métro Basso Cambo dans l’Ouest de Toulouse.

Le parking relais de la station de métro Basso Cambo dans l’Ouest de Toulouse. © François Boutaud – Tisséo Ingénierie

Tisséo a inauguré le nouveau bâtiment du parking relais de Basso Cambo. Il s’agit du neuvième parc de stationnement mis en place par l’opérateur de transport en commun de l’agglomération toulousaine. Équipé de 780 places, il a vocation à encourager les automobilistes à utiliser le bus, le métro et le tram en partant de cette station où ils peuvent laisser leur voiture.

« Tisséo affirme sa volonté de réaliser des actions concrètes en faveur de la transition écologique et de l’alternative à la voiture individuelle. Ce nouveau parc relais favorise le report vers les transports en commun et les déplacements doux, réduisant l’empreinte carbone de nos déplacements domicile-travail » a déclaré Jean-Michel Lattes, président de Tisséo.

Un parking de Tisséo avec un accès direct à la ligne A du métro

« Il permettra de favoriser le report modal avec un accès direct à la ligne A du métro, aux Linéo et à plusieurs lignes de bus, dont la ligne 25, qui relie Colomiers et l’Oncopole, et le téléphérique Téléo entre Rangueil et Paul-Sabatier », indique Tisséo.

« Le pôle d’échanges accueille aujourd’hui 14 lignes de bus régulières dont le Linéo 4. D’ici à quelques semaines, en janvier, le Linéo 11, entre Basso Cambo et Frouzins Complexe sportif, sera mis en service et deux lignes à haute performance viendront renforcer l’offre en 2024 : le Linéo 14, entre Basso Cambo et Marengo SNCF, et en 2025 la ligne Express entre Basso Cambo et Muret Gare SNCF », annonce le transporteur.

Aujourd’hui, ce sont près de 7 400 places en parc relais contrôlés, 1 425 places en parkings de proximité et 575 en parcs à vélos qui sont offertes aux voyageurs, selon Tisséo.