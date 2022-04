Toulouse. L’homme qui a déposé un colis dans la cathédrale Saint-Etienne arrêté

Un individu a abandonné un colis dans la cathédrale Saint-Etienne à Toulouse, avant de s’enfuir, ce vendredi 8 avril au matin. Il a été arrêté en début d’après-midi par la brigade de recherche et d’intervention.

Les recherches n’ont pas durées bien longtemps. L’individu qui a abandonné un colis suspecte dans la cathédrale Saint-Etienne, au centre-ville de Toulouse, avant de prendre la fuite, dans la matinée de vendredi 8 avril, a été interpellé par la brigade de recherche et d’intervention en début d’après-midi. Son arrestation a été annoncée par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur un réseau social. Il s’agit d’un homme âgé de 47 ans et décrit comme « déséquilibré ».

L’individu suspecté d'avoir déposé le colis s’apparentant à un engin explosif improvisé dans la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse a été interpellé. Merci à nos services de police. https://t.co/dDN21FgUJZ — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 8, 2022

Entre cinquante et cent policiers sont intervenus pour mettre en place un périmètre de sécurité autour de la cathédrale Saint-Etienne. Cette dernière se trouve à deux pas de la préfecture de la Haute-Garonne, à Toulouse.

Vendredi 8 avril, 8h30 : un homme abandonne un colis suspect dans la cathédrale Saint-Etienne à Toulouse

Il était environ 8h30, durant la messe du matin, lorsqu’un individu a déposé un colis suspect sur les marches de l’autel de la cathédrale. Un sacristain tente de l’intercepter, mais il prend la fuite. L’homme d’Église raconte ce qu’il s’est passé dans les colonnes du Parisien : « J’étais en train de m’occuper des bougies comme tous les matins quand j’ai vu un homme entrer avec un paquet sous le bras. J’ai cru que c’était un livreur et c’est quand il a déposé le paquet blanc sur les marches de l’autel que j’ai essayé de l’intercepter. Il a crié quelque chose que personne n’a compris et s’est enfui en courant. Je regrette de ne pas avoir réussi à le plaquer au sol. J’ai demandé l’évacuation de la cathédrale et j’ai appelé la police. »