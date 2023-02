Toulouse. Des Grecs antiques au musée Saint-Raymond

Le musée Saint-Raymond de Toulouse propose gratuitement, ce dimanche 5 février, une reconstitution historique costumée de la Grèce antique avec des hoplites, en plus de l’accès à sa collection permanente.

Le hoplite, fantassin de la Grèce antique lourdement armé, était présent dans chaque cité-État et représente le soldat grec par excellence. Crédit photo : © association Les Somatophylaques

C’est un rendez-vous mensuel. Tous les premiers dimanches du mois, jour de gratuité pour tous les visiteurs, le musée Saint-Raymond propose de venir rencontrer des reconstituteurs historiques. « Des passionnés, professionnels ou bénévoles, vous feront découvrir différents aspects de la vie quotidienne de l’Antiquité au Moyen Âge », détaille-t-il. Et ce dimanche 5 février ne fait pas exception. Cette fois, ce musée d’Archéologie de Toulouse met à l’honneur la Grèce antique.

« Les Massaliotes [habitants de Marseille dans l’Antiquité, ndlr] de l’association de reconstitution historique “Les Somatophylaques” viennent vous en apprendre plus sur les guerriers et sur le costume dans la Grèce antique. Ne manquez pas l’occasion de rencontrer des hoplites en chair et en os, ces citoyens-combattants dont l’organisation militaire permit, entre autres, l’émergence de la démocratie », invite le musée Saint-Raymond.

De la Grèce à la Rome antique, une collection permanente du musée

Il est aussi possible d’accéder gratuitement à la collection permanente, constituée de près de 1000 pièces datant de l’Antiquité. Le musée archéologique de Toulouse propose par exemple de voir des répliques de statues de la Grèce antique faites… par des Romains.

« En Grèce ancienne, le bronze est le matériau le plus utilisé par les sculpteurs. Mais dès la fin de l’Antiquité, les bronzes antiques sont fondus et le métal réutilisé. Nous avons donc perdu la totalité, ou presque, de la sculpture grecque », explique le musée. Alors, les œuvres qu’il expose, découvertes dans la villa romaine de Chiragan, sont en fait des copies romaines, représentant des dieux et des héros, qui décoraient à l’époque les demeures des plus riches. En effet, avec la conquête du monde grec par Rome, les grandes sculptures de bronze, appréciées des nouveaux conquérants, ont été copiées et démultipliées dans le marbre.

Informations pratiques : “Des Grecs au Musée Saint-Raymond !” à Toulouse. Adresse : 1 ter place Saint-Sernin. Horaires : dimanche 5 février, 10h-18h. Tarif : gratuit, inclut la collection permanente.