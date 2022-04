Toulouse. Le festival Rio Loco revient avec une ambiance portugaise

Le festival Rio Loco se déroulera du 15 au 19 juin sur les berges de la Garonne à Toulouse. Le programme de cette 27e édition a été dévoilé. Et l’ambiance sera portugaise.

Le festival RIo loco se déroulera du 15 au 19 juin à Toulouse.

Le festival Rio loco revient pour une 27e édition à la Prairie de Filtres à Toulouse. L’événement qui annonce l’arrivée de l’été se déroulera du 15 au 19 juin à Toulouse. Le programme des cinq jours de fête a été dévoilé mardi 12 avril.

Durant cette édition baptisée « Nova onda », l’ambiance sera portugaise. Cela signifie « nouvelle vague » ou « nouvelle vybes ». « Année après année, Rio Loco invite les spectateurs de tous âges, avertis ou novices, pour un voyage à travers les musiques actuelles du monde, reflets de la richesse et de la diversité des styles et des artistes, d’ici et d’ailleurs », écrit le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, dans un communiqué. « Pour cette nouvelle édition, “Nova onda”, l’œuvre de l’artiste portugaise, Joana Vasconcelos, Meu Amor Inventado, donne le ton d’une ambiance fraternelle et authentique, réunissant des artistes venus du monde entier ».

Chico César, Agnes Obel, Lass, au programme du festival Rio loco à Toulouse

« Avec “Nova onda”, nous vous plongeons au cœur de la création portugaise actuelle. La scène électronique notamment qui témoigne d’une hypervitalité et trace des lignes d’influence puissantes dans toute l’Europe et le monde », ajoute la directrice du festival, Virginie Choquart. « Labellisée par l’Institut français dans le cadre de la Saison croisée France-Portugal, cette 27e édition a été pensée aussi comme l’onde du renouveau après les restrictions de la crise sanitaire ».

Au programme du festival, l’artiste brésilien Chico César ; la pop délicate et empreinte de folk et de musique classique de la pianiste-chanteuse danoise, Agnes Obel ; la nouvelle voix du Sénégal entre hip hop, électro, soul ou pop avec l’artiste Lass. Ou encore Nídia, Dj Lycox, Rita Maïa Pedro Da Linha, Kokeshi, Dj Marfox.

Informations pratiques : festival RIo loco, du 15 au 19 juin à Toulouse ; le programme est disponible sur le site de l’événement.