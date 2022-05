Toulouse. Première édition du Festival International du Manga 

Dès le vendredi 20 mai, le Festival International du Manga (FIM) prend place à Toulouse. Au programme de cette première édition : rencontres, dédicaces et expositions.

Dès le dimanche 22 et ce jusqu’au jeudi 26 mai 2022, cinq expositions investiront différents lieux de Toulouse. (Photo d’illustration : CC BY Jean-Pierre Dalbéra / Flickr)

Top départ pour ce nouvel événement à Toulouse. Le Festival International du Manga débarque dans différents lieux de la ville rose. Au programme du 21 au 26 mai 2022 : une journée de rencontre avec le public et cinq expositions. Ce nouveau festival est le résultat d’une association entre la librairie Comptoir du Rêve et l’École Internationale du Manga et de l’Animation (EIMA).

Le FIM prévoit une journée d’échanges avec des auteurs, éditeurs ou encore acteurs de l’industrie. Reno Lemaire et Romain Lemaire, Senchiro et Jeronimo seront présents à Toulouse le samedi 21 mai. Ils partageront leurs visions avec les représentants d’Ankama, Mangas.io, Véga/Dupuis et Kana. Le thème de la discussion : « l’état des lieux du manga français, développement et avenir ».

Au programme du Festival International du Manga

Cette journée de rencontre avec le public se découpe ainsi :

10h – 12h et 14h – 16h : revue de dossier d’édition (sur inscription à l’adresse dossieredition@eima.school) avec les éditeurs Kana, Vega, Ankama et Mangas.IO.

: revue de dossier d’édition (sur inscription à l’adresse dossieredition@eima.school) avec les éditeurs Kana, Vega, Ankama et Mangas.IO. 11h – 19h : dédicaces des mangaka : Reno Lemaire, Romain Lemaire, Jéro et Senchiro à la librairie le comptoir du rêve.

: dédicaces des mangaka : Reno Lemaire, Romain Lemaire, Jéro et Senchiro à la librairie le comptoir du rêve. 20h30 : vernissage d’exposition.

Puis dès le dimanche 22 et ce jusqu’au jeudi 26 mai 2022, cinq expositions investiront différents lieux de Toulouse. Sur le thème du manga français, ces exhibitions sont à découvrir dans trois lieux :

La houblonnière – 37 Rue de la République, 31300 Toulouse

Captain Arabica – 36 Rue du Taur, 31000 Toulouse

Lycée Saint Cernin – 3 Pl. Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Plus d’informations sur le site du FIM.