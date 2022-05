Toulouse. Le festival In Extremis / Hospitalités du Théâtre Garonne continue

Le festival du Théâtre Garonne, In Extremis / Hospitalités continue jusqu’au 11 juin prochain. Il a commencé le 17 mai et prévoit plusieurs rendez-vous ce samedi 28 et dimanche 29 mai 2022.

Depuis le 17 mai, le Théâtre Garonne propose jusqu’à 14 spectacles “venant du coin de la rue comme du bout du monde” à Toulouse. (Christelle Molinié CC BY-SA 4.0)

Deux pièces au Théâtre Garonne ce week-end. Le festival In Extremis / Hospitalités ne s’arrête pas. Depuis le 17 mai, l’événement propose jusqu’à 14 spectacles “venant du coin de la rue comme du bout du monde” à Toulouse. Si de nombreuses pièces sont programmées jusqu’au 11 juin, deux rendez-vous sont déjà prévus pour ce week-end de l’ascension. Deux représentations de “A Thousand Ways (part two) an encounter” et trois de “Silence Encombrant”.

A Thousand Ways (part two) an encounter jusqu’au 11 juin au Théâtre Garonne

L’année dernière, les spectateurs participaient à “A Thousand Ways : Part one”. C’était une performance téléphonique lors de laquelle, deux personnes se découvraient mais sans se voir et à distance. Cette fois-ci, l’expérience est presque la même. Les participants se découvriront mais en “présentiel” dans une loge du théâtre et sans public. « Vous êtes assis face à une autre personne, à la même table, séparé par une vitre, un jeu de cartes à portée de main. Entre vous deux, un nouveau type de théâtre s’invente », précise le communiqué de presse du Théâtre Garonne.

Cette expérience permet alors “d’envisager sous un nouveau jour” ce que le participant croit savoir de quelqu’un ou de lui-même. « Cette expérience exploratoire est le deuxième volet d’un triptyque qui interroge les limites entre étrangeté et familiarité, distance et proximité », expliquent les organisateurs. A noter que deux dates sont au programme ce week-end : une à 16h le samedi 28 mai et l’autre à 18h30. Il faut compter une heure environ et c’est sur réservation. Attention, les deux personnes ne doivent pas se connaître.

Un week-end avec la pièce Silence Encombrant de la compagnie Kumulus

Ce deuxième rendez-vous du week-end prend place au Port Viguerie du vendredi 27 au dimanche 29 mai. Silence Encombrant est un spectacle sans paroles. « Ralentir le monde qui va de plus en plus vite, freiner cette consommation délirante qui fabrique des montagnes de déchets de matériels et d’humains qui nous submergent. Faire taire les bruits du monde », explique le Théâtre Garonne.

Le résumé de la pièce la décrit ainsi : « Un globe terrestre, un capot de voiture, une poupée, une machine à laver, tous ces objets cassés sont sortis d’une benne à ordures et transportés à la force des bras d’individus fragiles, à la volonté inébranlable. À pas lents et hésitants, le visage couvert de poussière, le clown, le gendarme, la prostituée, le poète et les autres (se) traînent sur le bitume, transformant bientôt l’espace en décharge à ciel ouvert, sous les yeux des spectateurs. Dans le silence hurlant de sons, de débris raclant le sol, de chocs et de rencontres muettes ». La pièce a lieu le samedi 28 à 19h30 mais aussi le dimanche 29 mai à 18h.