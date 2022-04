Toulouse. Face au manque de moyens, des parents vont bloquer l’école Bénezet

Des parents d’élèves ont décidé de bloquer l’école Bénezet à Toulouse mardi 5 avril. Ils manifestent contre le manque de moyens accordés à l’établissement.

Cinq enseignants absents ne sont pas remplacés à l’école Bénezet à Toulouse. « Le Rectorat de Toulouse annonce qu’en cas d’absence des enseignants, il n’y a plus d’enseignants remplaçants disponibles à ce jour sur la circonscription » indique un communiqué des parents d’élèves. C’est une des raisons pour lesquelles ils ont décidé de bloquer à l’accès à l’établissement mardi 5 avril.

« C’est à l’initiative des parents, mais au vu des problématiques, nous avons le soutien de l’école. L’idée est d’empêcher le personnel d’entrer dans l’école pour manifester contre le manque de moyens », explique Cécile Dybek présidente des représentants des parents d’élèves.

« L’éducation nationale, le Rectorat de Toulouse ne recrutent plus assez d’enseignants, ne forment plus assez de professeurs et en parallèle embauchent des contractuels non formés, sur la simple présentation d’un Bac +4. Dernièrement, 250 contractuels sans aucune formation ont été recrutés par le Rectorat de Toulouse et seront demain face aux élèves en tant qu’enseignants… »

« Nous aimerions que la mairie et le rectorat de Toulouse nous reçoivent », Cécile Dybek, représentante des parents d’élèves de l’école Bénezet

Par ailleurs, les parents d’élèves regrettent également les décisions de la mairie de Toulouse de réduire le nombre d’Atsem, de diminuer le nombre d’AVL, les auxiliaires de vie loisir, tout comme l’encadrement du Clae, le centre de loisirs associé à l’école.

« Nous aimerions que la mairie et le rectorat de Toulouse nous reçoivent pour discuter », affirme Cécile Dybek. « Quand nous demandons gentiment, nous avons des réponses politiques », regrette la représentante des parents d’élèves de l’école Bénezet.