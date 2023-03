Les Métropoles de Toulouse et Barcelone demandent la réouverture de la ligne de train directe entre elles

Les Métropoles de Toulouse et Barcelone demandent à la SNCF et la Renfe la réouverture de la ligne de train directe entre les deux villes.

Les dirigeants des Métropoles de Toulouse et de Barcelone se sont rencontrés vendredi 3 mars pour la signature d’un accord visant à renforcer la coopération entre les deux collectivités dans une série de domaines. Parmi les enjeux prioritaires figurent notamment des questions sociales, d’environnement, de mobilités et de santé ou encore d’innovation.

« Nous renforçons aujourd’hui nos liens pour faciliter les relations entre les grands acteurs économiques présents de part et d’autre des Pyrénées, voulant ainsi favoriser l’innovation dans des domaines cruciaux, la santé par exemple », déclare le président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc.

« Nous voulons accélérer la fluidification et la décarbonation de nos déplacements, améliorer la qualité de l’air, lutter contre le réchauffement climatique et, de manière générale, créer des conditions de vie toujours plus agréables pour nos concitoyens. »

La ligne de train Toulouse-Barcelone pour les touristes et les professionnels

Première concrétisation de cet accord : les deux Métropoles ont signé une lettre dans laquelle elles demandent à la SNCF et à son équivalent espagnol, la Renfe, le rétablissement de la ligne ferroviaire directe reliant Toulouse et Barcelone.

« (Nous) demandons aux présidents du Renfe et de la SNCF de donner la priorité à la liaison ferroviaire entre Toulouse et Barcelone, qui permettra des échanges entre entreprises, touristes ou personnes qui se rendent dans l’une ou l’autre capitale pour des raisons personnelles ou professionnelles », précise Ernesto Maragall, le vice-président de l’aire métropolitaine de Barcelone en charge des Relations internationales et de la Coopération.

La ligne arrêtée à cause de la crise sanitaire

La ligne de train Toulouse-Barcelone a été créée en 2013. Elle permettait de relier les deux villes en trois heures. Mais elle a été suspendue à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et n’a jamais été reprise. L’opérateur ferroviaire Renfe-SNCF, détenu conjointement par la SNCF et son homologue espagnol, l’a définitivement arrêtée.

Pour voyager en train entre Toulouse et Barcelone, il faut faire une correspondance à Narbonne, ce qui ajoute une ou deux heures au trajet.