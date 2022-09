Créée à Toulouse, la plateforme Domy se préoccupe de la santé mentale des plus jeunes

La start-up Domy, lancée à Toulouse, développe depuis le mois d’avril dernier une plateforme en ligne du même nom qui référence une centaine de professionnels en santé mentale. L’objectif ? Orienter les plus jeunes vers des psychologues spécialisés, capables d’assurer un accompagnement adapté à leurs besoins.

Dépression, troubles alimentaires, deuil, harcèlement scolaire, phobies, solitude, addictions… Domy aide les plus jeunes à soigner leurs maux. La plateforme Domy, lancée au mois d’avril dernier à Toulouse par l’ancienne pédopsychologue, Mariane Cam, est en effet spécialisée dans la santé mentale des moins de 30 ans. « Concrètement, notre objectif est d’orienter les enfants, les adolescents, leurs parents, les étudiants et les jeunes adultes vers les psychologues spécialisés les plus à même de répondre à leurs besoins », développe la fondatrice de la start-up.

Aider et sensibiliser les plus jeunes

L’idée de créer une plateforme d’accompagnement des patients vers des psychologues spécialisés est venue à Mariane Cam alors qu’elle exerçait encore à l’hôpital d’Agen, dans le Lot-et-Garonne. « Je me suis rendu compte qu’il existait un véritable problème autour de l’orientation des plus jeunes vers des professionnels en santé mentale. J’ai rencontré des familles avec des enfants en grande détresse, car elles suivaient des thérapies qui n’étaient pas du tout adaptées à leurs problématiques », explique Mariane Cam.

De plus, selon l’ancienne pédopsychologue, il est évident que la crise de la Covid-19 et les mesures prises pour la freiner n’ont fait qu’accentuer la détresse et la solitude des jeunes. Pour preuve : « Les passages aux urgences pour des actes suicidaires ont fortement augmenté dès 2020 selon Santé Publique France. Il est donc nécessaire de prendre les problèmes à la source et de faire le maximum pour aider les patients à suivre facilement et rapidement une thérapie, dès qu’un problème psychologique émerge », ajoute la fondatrice de Domy.

Comment fonctionne Domy ?

Depuis son lancement, la plateforme Domy a d’ores et déjà orienté une cinquantaine de patients vers des psychologues spécialisés. Formuler une demande d’accompagnement est très simple. Une fois sur la plateforme, le patient doit préalablement répondre à un questionnaire disponible en ligne ou par téléphone avec l’un des trois salariés de la start-up, eux aussi professionnels de la santé mentale.

« Cette étape nous permet de cibler les besoins de la personne, de mettre en lumière ses problématiques, de cerner son profil, de définir son budget et de renseigner ses disponibilités », poursuit Mariane Cam. Par la suite, l’équipe de Domy explore sa base de données où sont référencés une centaine de psychologues, afin de déterminer dans les 48 heures suivant le contact quel professionnel possède l’expertise adéquate pour répondre au mieux aux besoins du patient. « Si aucun ne correspond dans notre répertoire, nous poursuivons les recherches en dehors. Nous essayons bien sûr de privilégier les psychologues qui travaillent avec nous. Mais notre priorité reste d’aider les patients », insiste la fondatrice de Domy.

Une centaine de psychologues référencés

L’objectif de la plateforme est d’atteindre la barre des 150 psychologues référencés avant la fin de l’année 2022. « Nous ne sommes pas un annuaire. Nous réalisons une véritable sélection des professionnels, en fonction de leurs expériences, leurs qualifications, leurs spécialités, mais aussi leurs personnalités, par le biais d’un questionnaire très poussé que j’ai moi-même réalisé », poursuit Mariane Cam.

Cette méthode permet à la plateforme de mieux cerner l’offre d’accompagnement proposée par les professionnels. Ainsi, Domy oriente par exemple des enfants qui ont du mal à s’éloigner de leurs parents vers des psychologues capables de leur donner des outils concrets afin de faciliter la séparation, comme au moment de l’amener à l’école. Ou encore, des étudiants souffrant de solitude vers des professionnels plus à l’écoute, etc.

Un accompagnement psychologique à moindre coût

Les consultations avec les professionnels de santé mentale peuvent être réalisées par téléphone, pour un montant de 30 euros, en visio pour 36 euros, en cabinet pour 45 euros ou directement à domicile pour 49 euros. À cela s’ajoute une commission de 10 % par rendez-vous, qui revient à la plateforme. Mais ces tarifs restent inférieurs à ceux habituellement fixés par les professionnels : à hauteur de 64 euros en moyenne la séance, selon une étude réalisée par Psychologue.net.

« Nous essayons de rendre le soin accessible à tous. C’est pourquoi nous tentons d‘inciter les professionnels à réaliser des consultations à des prix plus abordables. Toutefois, nous ne pouvons pas les obliger à respecter nos tarifs, certains d’entre eux (une dizaine) sont un peu plus chers. Mais la plupart sont des psychologues salariés en temps partiel, à l’hôpital par exemple. Domy représente un complément de revenus pour eux, donc il est plus facile d’ajuster les montants. Leur situation leur permet également d’être disponibles le soir, les mercredis après-midi ou encore les week-ends », développe Mariane Cam.

À terme, des coachs, psychiatres, sophrologues, etc., pourraient être inscrits sur la plateforme, « afin de proposer une offre de soins la plus large possible », termine l’ancienne pédopsychologue.