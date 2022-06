Toulouse. Le retour du Dimanche solidaire à la place du marché aux cochons

Ce dimanche 19 juin 2022, le Dimanche solidaire fait son retour à Toulouse. Après deux ans d’absence, l’initiative revient à la place au cochons pour sa troisième édition.

Les organisateurs mettent en place des espaces de dons tout au long du Dimanche solidaire. De nombreux professionnels proposent également des services totalement gratuits. © MDC31

« Toulouse se réunit autour d’un dimanche solidaire#3 où le don de temps prend le pas sur les échanges numéraires », explique le communiqué de presse de la Maison des Citoyens 31. Après deux ans d’absence liés à la crise sanitaire, le Dimanche solidaire revient à la place aux cochons à Toulouse. La Maison des Citoyens, la Mairie de Toulouse et un collectif d’associations proposent la troisième édition de cet événement solidaire.

« Une journée de partage afin d’éveiller chez chacun de nous la solidarité, l’idée c’est aussi d’éveiller sur le gaspillage de faire un geste pour l’environnement en réutilisant plutôt que de jeter et d’acheter neuf », précise la MDC 31 avant de poursuivre. « On vient sans son porte-monnaie, et on profite de cette journée sous le signe de la gratuité ! »

Des ateliers pour favoriser les dons lors du Dimanche solidaire

Les organisateurs mettent en place des espaces de dons tout au long du Dimanche solidaire. De nombreux professionnels proposent également des services totalement gratuits. « Coiffeuse, esthéticienne, écrivain public, naturopathe, coach professionnel, épicerie solidaire, ressourcerie, cantine papote….. Tous pour un = Chacun pour tous ! »

Dans le but d’informer, découvrir et partager, les organisateurs ont prévu des animations et des ateliers ce dimanche. Les rendez-vous sont les suivants :