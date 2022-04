Toulouse a désormais sa confrérie du cassoulet

La confrérie du cassoulet de Toulouse a été créée le 7 avril. Elle rassemble une quarantaine de membres, des restaurateurs, professeurs de cuisine, épicuriens, ou encore des membres de l’Académie Lucien Vanel.

La confrérie du cassoulet de Toulouse a été créée le 7 avril. Aussi incroyable que cela puisse paraitre, il n’y en avait pas jusqu’à présent. © BrokenSphere / Wikimedia Commons

Il manquait une confrérie en Occitanie. Celle du cassoulet dans la Ville rose. Cette injustice est désormais réglée. La confrérie du cassoulet de Toulouse a été lancée le 7 avril à l’occasion d’une soirée au restaurant Chez Moustache à Beauzelle.

L’idée est venue de Guy Pressenda, un ancien président régional de l’Union des métiers et de l’industrielle hôtelière (UMIH). Il désirait « que ce plat emblématique de la ville rose ait droit à une reconnaissance symbolique », raconte la confrérie dans un communiqué. « Prosper Montagné a dit que le cassoulet occitan avait trois têtes, Castelnaudary est le père, Carcassonne est le fils, Toulouse est le Saint-Esprit. Depuis des décennies, la confrérie du cassoulet de Castelnaudary existe et est renommée. Le cassoulet de Carcassonne, n’a pas créé sa confrérie, mais s’est rallié à celle de Castelnaudary. Le cassoulet de Toulouse était donc le parent pauvre de cette histoire de marmites et de préparation de ce plat typique de notre terroir. C’est pourquoi nous avons créé cette confrérie avec une trentaine d’amis, restaurateurs, professeurs de cuisine, épicuriens, membre de l’Académie Lucien Vanel… ».

Guy Pressenda est devenu le président de la confrérie du cassoulet de Toulouse. « Pour parfaire l’initiative, le chef André Audouy (dit Moustache) a accepté d’en être nommé Grand Maitre, et Sophie Conquet (chef de travaux du lycée professionnel Renée Bonnet) Grande Maitresse. Entourés de 40 membres actuellement, ils ont à cœur de promouvoir le cassoulet toulousain avec ses spécificités, à commencer par ses ingrédients typiques : Haricots lingots du Lauragais, couenne et pieds de porc du sud-ouest, confit de canard, véritable saucisse de Toulouse, ail de Cadours… », selon le communiqué.