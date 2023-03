Toulouse. Début des travaux de déplacement du monument aux morts

Dans le cadre des travaux de la ligne C du métro à Toulouse, le monument aux morts va être déplacé afin de réaliser la future station François Verdier. Les travaux commencent ce lundi 6 mars 2023.

Le Monument aux morts est déplacé afin de réaliser la nouvelle station de métro François Verdier (ligne C). Crédit photo : Kuremu Sakura / CC BY-SA 4.0.

Il va faire une pirouette à 90°. Le monument à la gloire aux combattants de la Haute-Garonne, plus communément appelé monument aux morts de Toulouse, va être déplacé. S’il ne va être positionné que quelques mètres plus loin, après avoir changé de sens, le chantier de cet édifice de 1300 tonnes reste colossal.

Une opération exceptionnelle qui nécessite une préparation minutieuse et des travaux préparatoires. Ceux-ci vont commencer dès ce lundi 6 mars, et pour une durée de 3 jours.

Le déplacement du monument permettra à Tisséo Ingénierie d’avancer sur le chantier de la ligne C du métro. Car la station François Verdier va être agrandie. Enfouie à 35 mètres de profondeur, elle va accueillir de nouveaux quais pour la troisième ligne souterraine, et permettra les correspondances entre les lignes B et C.

Des travaux de reconnaissance et d’élagage autour du monument aux morts

Pour assurer la sécurité du déplacement du Monument aux Morts de Toulouse, « des travaux d’investigations ont été engagés sur les fondations de l’ouvrage », explique Tisséo. De plus, des interventions d’élagage des arbres situés au sud du monument seront réalisées afin qu’ils soient préservés et protégés quand le monument bougera. Ce sont ces deux phases qui commencent ce lundi 6 mars.

Une nouvelle emprise de chantier sera également installée autour du monument et évoluera au fur et à mesure de la suite des travaux. « Les riverains seront informés régulièrement de la programmation et de l’avancement du chantier de la ligne C », promet Tisséo. En prévisions des inquiétudes ou des problèmes causés par celui-ci, le gestionnaire des transports a d’ailleurs désigné une médiatrice pour répondre aux questions des riverains.