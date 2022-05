Toulouse : Cut Killer et Joey Starr lancent la Soirée rose de la discothèque L’Étoile

La fameuse “Soirée rose”, organisée par la discothèque L’Étoile, fait son grand retour à Toulouse après deux années perturbées par la crise sanitaire. Les fêtards y sont invités, ce mercredi 25 mai, pour un show mené par le DJ Cut Killer et Joey Starr.

Soirée rose organisée par la discothèque L’Étoile à Toulouse – Facebook L’Etoile Discothèque

Depuis 2019, c’est LA soirée événement de la fin du mois de mai à Toulouse. Avec sa “Soirée rose”, la discothèque L’Étoile compte bien ambiancer les Toulousains. Et pour cela les gérants ont fait appel à deux artistes populaires : le rappeur Joey Starr, qui chantera quelques morceaux de son ancien groupe NTM, et le DJ Cut Killer qui enflammera le dance flour jusqu’au bout de la nuit.

Pour danser jusqu’au bout de la nuit

Pour lancer l’événement, L’Étoile organise un cocktail dinatoire, sur invitation, de 19h à 21h30 durant lequel trois DJ résidents lanceront les animations de la soirée. Quant au début des festivités, elles seront ouvertes au public à partir 23h. Un dress-code devra être respecté pour ce dernier mercredi du mois de mai : du rose et du blanc.

Le club sera ainsi en ébullition jusque 6 heures du matin. Les billets d’entrée pour la soirée sont déjà en vente au prix de 21 euros. La billetterie est d’ores et déjà ouverte.

Ouvert depuis le 30 novembre 2017

Créée en 2017, L’Étoile avait ouvert ses portes aux fêtards de la Ville rose pour la première fois le 30 novembre de cette même année. Deux ans plus tard, en 2019, la discothèque lançait la “Soirée rose” et en faisait un rendez-vous incontournable des nuits toulousaines. Covid-19 oblige, cet événement avait dû être annulé en 2020 et reporté en octobre en 2021. C’est donc le retour de cette soirée, sous son format initial.

Barents Gabrielle