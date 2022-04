Toulouse. Le chef étoilé, Stéphane Tournié, lance une chasse aux œufs pour Pâques

Du lundi 11 au dimanche 17 avril 2022, le chef étoilé toulousain, Stéphane Tournié, lance une chasse aux œufs à l’occasion du week-end de Pâques. Voici les consignes pour participer.

Les œufs d’or de Stéphane Tournié sont cachés chez les commerçants de Toulouse. (CC BY-NC Pierre Metivier / Flickr)

La fête de Pâques approche et avec elle, les événements autour de la pâtisserie et du chocolat. Cette année, le chef étoilé toulousain, Stéphane Tournié, a souhaité marquer le coup et lance une chasse aux œufs dans Toulouse. Du lundi 11 au dimanche 17 avril 2022, des œufs d’or réalisés par le chef se cachent chez les commerçants de la ville rose. Qui les trouvera ?

Des œufs cachés chez les commerçants toulousains

Tout au long de la semaine, Stéphane Tournié a réalisé sept œufs qui seront installés chez les commerçants de la ville rose. « Un moyen ludique de (re)découvrir des adresses du centre-ville, et de ne pas oublier que nous sommes toutes et tous de grands enfants ! », explique le chef dans un communiqué de presse. A l’intérieur de ces œufs d’or se trouvent des surprises. De quoi motiver les plus curieux !

Du lundi 11 au dimanche 17 avril, un indice sera révélé chaque jour sur le compte Instagram du chef Stéphane Tournié. Une fois l’indice déchiffré, il suffit d’aller récupérer l’œuf avant qu’il ne soit trouvé. Une fois dans vos mains, les œufs offrent des surprises gourmandes aux gagnants : à boire, à manger, à déguster. Un hashtag existe pour partager l’événement : #lechefauxoeufsdor.

Un programme a été élaboré par le chef toulousain pour mener au mieux cette chasse aux œufs :

● Du 4 au 8 avril : les préparatifs étaient diffusés sur Instagram…

● Du 11 au 16 avril : Semaine de la chasse aux œufs au cœur des commerces Toulousains. Un indice par jour sera dévoilé sur les réseaux sociaux de Stéphane Tournié.

● Le 17 avril : Le dernier œuf, pour une grande surprise. Objectif : le trouver et gagner un apéro déjeunatoire ou dînatoire pour 2 au Comptoir, l’espace gourmand et convivial des Jardins de L’Opéra.