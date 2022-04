Toulouse : 5 chasses aux œufs en ce week-end de Pâques

En plein cœur de la centrale hydroélectrique de l’espace EDF Bazacle, au milieu de la réserve zoologique du parc African Safari, perdu dans les allées du labyrinthe de Merville, sur la base de loisirs de Bouconne ou dans les rues de la Ville rose… Plusieurs chasses aux œufs sont organisées en ce week-end de Pâques à Toulouse.

Chasser les œufs au cœur d’une centrale hydroélectrique

Le Bazacle accueille la chasse aux œufs au cœur de la centrale. © Bazacle

Pendant le week-end de Pâques, l’espace EDF Bazacle donne rendez-vous pour une chasse aux œufs à Toulouse. Les visiteurs sont invités le samedi 16 avril et le dimanche 17 avril, de 10h à 18h, à chercher les œufs en chocolat cachés au cœur de la centrale hydroélectrique. Une occasion pour les familles de découvrir ce site historique, à deux pas du centre-ville.

Infos pratiques : samedi 16 et dimanche 17 avril, de 10h à 18h, aux espaces EDF Bazacle, 11 quai Saint-Pierre à Toulouse. Sans inscription et en autonomie, rendez-vous à l’accueil.

Parcourir le zoo de Plaisance-du-Touch en restant aux aguets

Les œufs seront cachés au plus près des animaux du zoo. © African Safari

Durant trois jours, les explorateurs vont pouvoir découvrir le zoo African Safari de Plaisance-du-Touch d’une autre manière. Du 16 au 18 avril, le parc zoologique organise une chasse aux œufs en plein air. Petits et grands vont pouvoir arpenter les 20 hectares à la recherche des précieux œufs en chocolat, mais également découvrir les suricates, les pandas roux ou encore les guépards du zoo. Grâce à une carte du parc, les aventuriers devront noter les œufs repérés. Une fois tous les œufs découverts, tous auront rendez-vous à la mini-ferme du parc pour une distribution de chocolats.

Infos pratiques : samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril, de 9h30 à 19h30, au zoo African Safari, 41 rue des Landes à Plaisance-du-Touch. Distribution des chocolats de 11h à 13h et de 15h à 17h. Tarifs : 20 € pour un adulte, 15 € pour un enfant.

Se perdre dans le labyrinthe de Merville

La chasse aux œufs du château de Merville fête ses 25 ans. © Labyrinthe et château de Merville

À 30 minutes de Toulouse, la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques du château de Merville fête ses 25 ans. Au total, 60 000 œufs en chocolat seront dissimulés dans le plus vaste labyrinthe de buis d’Europe. Assez pour que tout le monde puisse repartir avec un bon butin. Classé au titre des Monuments Historiques et labellisé “Jardin Remarquable”, le Château de Merville et son parc accueilleront les visiteurs entre 10h et 18h durant les trois jours du week-end pascal. L’occasion de se plonger dans l’histoire de ce château vieux de 250 ans, et ouvert au public depuis 2005.

Infos pratiques : samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril, de 10h à 18h, au Château de Merville, 2 place du Château à Merville. Réservation en ligne conseillée. Tarifs : 10,50 € pour un adulte, 8,50 € pour un enfant, gratuit pour les moins de 4 ans.

S’orienter sur la base de loisirs de Bouconne

Plusieurs activités sont proposées aux enfants dans la base de loisirs. © Base de loisirs de Bouconne

Pour les enfants, la base de loisirs de Bouconne organise une matinée récréative au grand air, le lundi 18 avril de 10h à 12h. Trois activités sont proposées selon l’âge des participants. Pour les plus petits (2-4 ans), un parcours sera dédié sur la zone du mini-golf, où les cloches vont laisser des indices afin de retrouver les œufs en chocolat tant convoités. Un rallye photo est lui organisé pour les 4-6 ans, à la recherche d’images reliées à Pâques, avec à la clé des récompenses chocolatées. Enfin, pour les plus grands, un jeu d’orientation est organisé. Les participants devront, munis de leur feuille de route, retrouver des balises sur les différentes zones de la base de loisirs. Tous les participants recevront à la fin des œufs en chocolat.

Infos pratiques : lundi 18 avril, de 10h à 12h, à la base de loisirs de Bouconne, 2562 chemin du Ratelier à Montaigut-sur-Save. Inscription obligatoire par téléphone au 05 61 85 40 10, dans la limite des places disponibles. Tarifs : 2 € par enfant dès 2 ans. Gratuit pour les adultes accompagnants.

Chercher l’œuf d’or dans les rues de Toulouse

Stéphane Tournié a caché les oeufs dans les rues de Toulouse. © Stéphane Tournié

Stéphane Tournié, chef du restaurant Les Jardins de l’Opéra, a lancé une nouvelle initiative en cette semaine pascale. Depuis lundi 11 avril et jusqu’au dimanche 17 avril, le chef étoilé organise « Le Chef aux Œufs d’Or », une grande chasse au trésor de Pâques gratuite et ouverte à tous, à Toulouse. Avec la complicité des commerçants, Stéphane Tournié cache chaque jour un œuf dans la Ville rose. Dans chaque œuf, en plus du chocolat, l’heureux élu qui aura déniché le trésor trouvera aura également des produits occitans confectionnés par le chef, ainsi qu’un cadeau des commerçants partenaires. Les indices sont à retrouver sur son compte Instagram. Le dimanche 17 avril, pour le dernier œuf d’or, le gagnant pourra découvrir à l’intérieur une invitation pour deux personnes à un apéro déjeunatoire ou dînatoire aux Jardins de l’Opéra.

Infos pratiques : du lundi 11 au dimanche 17 avril, chasse au trésor dans les rues de Toulouse. Ouverte à tous.

Elioth Salmon