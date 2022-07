Toulouse : Après Vion et Delrieu, la caserne Lougnon organise son bal des pompiers

Après celui organisé par les casernes Vion et Delrieu le 11 juin dernier au jardin Raymond VI, les soldats du feu de la caserne de Lougnon invitent les Toulousains au leur traditionnel bal des pompiers. Celui-ci aura lieu le mercredi 13 juillet sur les années Paul-Sabatier.

Après deux ans sans bal des pompiers, Toulouse renoue avec la tradition. Et pour la peine, les soldats du feu de la Ville rose ont sorti le grand jeu et organisé deux événements distincts… mais toujours dans le même état d’esprit : c’est l’occasion pour le grand public de rencontrer ceux qui assurent leur sécurité toute l’année, et pour les pompiers, de s’offrir une parenthèse festive.

Un premier bal des pompiers, organisé par la caserne Vion et Delrieu, a eu lieu le 11 juin dernier au jardin Raymond VI. Et aux dires des participants, « ils ont mis le feu ! »

Strip-tease, cracheurs de feu, et grande soirée animée par un DJ, l’amicale des pompiers a mis le paquet. Mais leurs homologues de la caserne de Toulouse-Lougnon promettent davantage…

Le retour du bal des pompiers de Toulouse-Lougnon

D’ailleurs, ces derniers préviennent : ce sera « Le plus gros incendie que la ville de Toulouse n’ait jamais connu !!! » Pour la 25e édition de ce rendez-vous incontournable pour les pompiers de la caserne Lougnon, ils ont tout prévu, pour les petits…, et surtout pour les grands.

En effet, ce mercredi 13 juillet, sur les allées Paul-Sabatier, la soirée débutera à 17h, avec un spectacle pour enfants : “La Symphonie de la girafe”. Puis, à partir de 18h, les soldats du feu offriront un cocktail de bienvenue aux participants, au son de l’orchestre musette Lorenzo. Enfin, à 22h, et ce jusqu’au bout de la nuit, place au bal, animé par l’orchestre Columbia, et à de petites surprises concoctées par les hôtes. En voici un avant-goût :

Et cette année, comme il est de coutume à chaque bal des pompiers, une partie des recettes sera reversée à des associations : Un Maillot pour la vie et Sanfilippo Sud.