Toulouse: Le Canaille Club fait son grand retour le 3 juin 2022

Après une vaste campagne de recrutement, la guinguette éphémère estivale de la Ville Rose, le Canaille Club fait son grand retour le vendredi 3 juin 2022.

Terrasses du Canaille Club à Toulouse /©Canaille Club

Plus que quelques semaines de patience avant la réouverture d’une des guinguettes les plus attendues de Toulouse. Le 3 juin prochain. le Canaille Club revient au cœur du tiers-lieu Cobalt. Le lieu sera ouvert tout au long de la saison d’été, de 19h à 2h, sept jours sur sept. Au programme, deux bars, un théâtre, le restaurant Dumbo, une Halle pour la night, les terrains de pétanque et toujours les espaces dédiés aux enfants.

Coté Food, ce ne sont pas moins de douze kiosques que les Canailles pourront retrouver : les smashed Burgers de Five OZ, les grignotages de L’Alimentation, la cuisine sud-américaine de Lucha Libre, les pizzas a la part de Pepe Ronne, les saveurs méditerranéennes de Yotam, la mer avec Fish Market, la cuisine japonaise de Haru, le bar à viande Barbarque, les croques des Messieurs, les tapas bistronomiques du chef doublement étoilé Pierre Lambinon (Maison Py’R), les grignotages indiens de La Maison du Curry et les desserts régressifs Coquin.

Une ancienne friche industrielle

Situé dans le quartier de Montaudran, le projet Colbat a mûri et grandi dans les anciens ateliers de fabrication d’hydravions Latécoère. Le site de 4500 m² est devenu un lieu de culture, de restauration, d’art de vivre et de divertissement. En activité depuis 12 ans, LaFoodConnection est dirigée par le trio que forment Christophe Baron, Romain Pecqueret et Alexis Dupuis. Le groupe toulousain qui compte sept établissements (L’Alimentation Wilson, L’Alimentation Place de la Bourse, L’Alimentation Labège, Pronzo, Le Canaille Club, Dumbo et un labo) et emploie 300 salariés et revendique un chiffre d’affaires annuel de 12 millions d’euros.