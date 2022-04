Toulouse. Destination Buenos Aires ! Le festival Tangopostale revient en juillet

Du 1er au 10 juillet, le festival Tangopostale revient à Toulouse avec sa programmation spéciale Buenos Aires. La billetterie ouvre dès le mercredi 13 avril à 18h. Attention au décollage !

La soirée d’ouverture se déroulera à l’Écluse Saint-Pierre, à la croisée du canal de Brienne et de la Garonne. © Frédéric Lemé

« L’équipage Tangopostale est enfin prêt pour vous embarquer dans son voyage à travers le tango argentin, du 1er au 10 juillet ! », invitent les organisateurs du festival dans un communiqué de presse. Comme ils l’indiquent, le rendez-vous est donné début juillet à Toulouse pour un festival aux couleurs de Buenos Aires.

Le programme du festival Tangopostale

Le festival Tangopostale existe depuis 2009. Il est créé à ce moment-là par l’association FITT (Festival international de tango de Toulouse). Depuis, l’événement a continué de grandir passant de 5 à 7 jours en 2012 « pour atteindre son objectif de 10 jours en 2014, offrant ainsi 2 week-ends aux Toulousains et aux festivaliers venus parfois de fort loin » comme l’expliquent les organisateurs.

Cette année, le festival commencera le vendredi 1er juillet avec une soirée d’ouverture. Elle se déroulera à l’Écluse Saint-Pierre, à la croisée du canal de Brienne et de la Garonne. Dès 19h, le duo La Floreo et le trio Juan del Monte assureront un spectacle et concert de folklore. C’est le DJ CyberChris qui clôturera la soirée.

Pour assurer une semaine de festival la programmation est composée de :

Plus de 100h de bal en plein air et en intérieur

Un dernier grand week-end de bals à Ramonville au bord du Canal du Midi avec les orchestres Sexteto Cristal et Bando Negro en live

Trois jours de stages avec les maestros Vanessa Gauch & Esref Tekinalp et de nombreux autres ateliers

Un grand concert avec le Sexteto Cristal

Une riche programmation culturelle

Du tango traditionnel, du folklore et du néo tango…

La billetterie ouvre en ligne le mercredi 13 avril à 18h

Même si l’événement se déroule dans trois mois, les organisateurs ouvrent la billetterie en ligne le mercredi 13 avril 2022 à 18h. Cette année, quelques offres ont été réfléchies pour “profiter du festival sans prise de tête”. Plusieurs pass seront disponibles à la vente : le Full Pass, le Pass Eterna, le Pass Noche ou encore le Pass Ramonville. Attention néanmoins, certains pass seront vendus en édition limitée comme le Full pass.

La programmation est dores et déjà connue. Les places pour le festival Tangopostale seront disponibles sur le site de l’événement.