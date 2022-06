Toulouse : un Ballet2Rue dans le cadre des Rencontres Toucouleurs

La compagnie Métamorphoz présente son spectacle Ballet2Rue ce vendredi 24 juin à Toulouse dans le cadre des Rencontres Toucouleurs. Il aura lieu au centre culturel Henri-Desbals.

C’est un univers décalé qui attend les spectateurs ce soir. La compagnie Métamorphoz, originaire de Andrézieux-Bouthéon dans le département de la Loire, présente son spectacle Ballet2Rue à Toulouse ce vendredi 24 juin. Il débutera à partir de 21h au centre culturel Henri-Desbals. Au programme de cette représentation artistique : un mélange des styles.

Les danseurs, vêtus de noir et blanc et masqués comme des “Pierrots”, enchaînent en effet les figures de hip-hop sur des airs de musique classique : Bach, Mozart ou encore Beethoven. « Chaque morceau est un tableau visuel dansant évoquant l’amour, la solitude, la mort, l’abandon ou encore la joie. Ces chorégraphies mêlent poésie, émotion et technicité, et permettent de briser les barrières des stéréotypes », expose l’organisateur de l’événement.

Apéro-spectacle avant le Ballet2Rue

Ballet2Rue sera précédé d’un apéritif-spectacle proposé par le collectif 100.1.10 à partir de 19h. Formé dans les années 2000 par les rappeurs parisiens d’origine congolaise Verbal et réunionnaise Yazid Yakuda, ce groupe réunit de nombreux artistes venants de tous horizons et de diverses disciplines artistiques, notamment des danseurs, des graffeurs, des DJ, des instrumentistes et des chanteurs de différents styles.

Les Rencontres Toucouleurs à Toulouse

Cette soirée est organisée dans le cadre de la 23ème édition des Rencontres Toucouleurs, portée par l’association toulousaine Dell’Arte. L’événement est, chaque année, co-construit avec des acteurs sociaux et culturels de la ville rose. L’objectif est de combattre les idées reçues sur les quartiers populaires et favoriser l’insertion des habitants par le biais de la culture.

D’autres spectacles attendent le public lors des Rencontres Toucouleurs. Ce samedi 25 juin, les jardins de la Faourette se transformeront ainsi en une immense scène sur laquelle les visiteurs pourront découvrir différentes pratiques artistiques, débattre ludiquement et se laisser charmer par le spectacle de hip-hop du collectif Danse Truck ou les représentations des rappeurs Melan, Ilies FW, Ameu, Houriaa et Léon B1T.

Infos pratiques : Centre culturel Henri Delsbals, 128 rue Henri Desbals, Toulouse. Vendredi 24 juin à partir de 19h. Entrée gratuite. Réservation au 05 61 76 58 48.