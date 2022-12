Toulouse. Une balade en vélo nocturne pour Noël

L’association “2 pieds 2 roues” propose à Toulouse, ce samedi 10 décembre à 17h, une balade en vélo spéciale Noël. Un parcours nocturne pour pouvoir profiter des illuminations.

Le départ de la balade se fait de la basilique Saint-Sernin. Crédit photo : © Alix Drouillat / JT.

« Couvrez-vous bien car il ne devrait pas faire très chaud », prévient l’association “2 pieds 2 roues”. Ce samedi 10 décembre, elle organise à Toulouse une balade à vélo spéciale Noël. Le rendez-vous est donné à la basilique Saint-Sernin, à 17h.

Cette balade nocturne de 6,5 km est imaginée pour toute la famille. Son parcours permet de découvrir les illuminations de Noël dans le centre de la Ville rose. Elle se fera ainsi à un rythme tranquille, et les enfants peuvent participer avec leur propre vélo, ou sur les sièges bébés et vélo cargos de leurs parents.

Une boisson chaude à l’arrivée

La balade de Noël se terminera à la Maison du Vélo de Toulouse, près de la gare Matabiau. Une boisson chaude attendra les participants qui auront bravé le froid hivernal.

« Mettez vos plus beaux bonnets de Père Noël, décorez vos vélos et venez nombreux et en famille », invite “2 pieds 2 roues”. La manifestation est gratuite et sans inscription. En revanche, l’association rappelle qu’il est nécessaire de venir « avec des vélos en état de marche », c’est à dire avec « pneus gonflés, freins qui fonctionnent et lumières à l’avant et à l’arrière ».

L’association 2 pieds 2 roues

Outre l’organisation de balades à vélo, comme cette spéciale Noël, ou à pied, “2 pieds 2 roues” est une association militante à Toulouse. Elle souhaite « développer et améliorer la pratique des modes actifs en agglomération », notamment par des actions de sensibilisation et d’information.

Du haut de ses 40 ans, elle intervient régulièrement auprès des pouvoirs publics et des collectivités depuis pour que soient pris en compte ces moyens de transport.