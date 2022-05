Toulouse. Une balade nocturne à vélo en hommage à Lucie ce vendredi

Ce vendredi 27 mai 2022, les associations 2 Pieds 2 Roues et Vélorution rendront hommage à Lucie. Une cycliste fauchée par un chauffard en août 2019 à Toulouse.

Un vélo blanc sera déposé en hommage sur le lieu de l’accident à l’occasion d’une balade nocturne traditionnelle. (CC BY-SA Mark Hougaard Jensen Flickr)

« Hommage à Lulu ». Ce vendredi soir, les associations 2 Pieds 2 Roues et Vélorution s’allient pour rendre hommage à Lucie, une cycliste victime d’un chauffard à Toulouse. Un vélo blanc sera déposé sur le lieu de l’accident à l’occasion d’une balade nocturne traditionnelle. Le convoi partira à 20h de la basilique Saint-Sernin. Un premier départ en Masse Critique aura lieu à 19h sur la place du Capitole.

Lucie, une victime fauchée par un chauffard à Toulouse

Les associations communiquent sur l’événement et rappellent les faits : « Le 29 août 2019 vers 6h du matin Lulu roule à vélo boulevard Netwiller. Elle est mortellement fauchée par un chauffard ». Le 2 juin 2022, le conducteur sera jugé pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes : alcool, stupéfiants et vitesse excessive.

Pour les organisateurs, c’est un moment primordial : « Il nous paraît important que ce procès soit médiatisé, celui de la violence routière que nous constatons tous les jours. La justice doit durement punir ces actes qui ne sont pas de simples accidents. Et la rue doit être un lieu calme où l’on puisse se déplacer à pied ou à vélo en sécurité et en sérénité ».

Les associations donnent rendez-vous le vendredi 27 mai à 20h devant la basilique Saint-Sernin. L’événement est gratuit et sans inscription. Attention néanmoins d’avoir l’équipement adéquat : pneus gonflés, freins qui fonctionnent et lumières à l’avant et l’arrière.