Toulouse : l’avenue de Lyon dévoile son nouveau visage

La transformation de l’avenue de Lyon, première phase du projet Grand Matabiau quais d’Oc, à Toulouse se prépare. La Ville et la Métropole viennent de présenter le vaste projet immobilier qui est prévu sur cette artère. Il devrait voir le jour fin 2026.

L’avenue de Lyon à Toulouse va se transformer © galerie blanche

Débarrassée de ses bâtiments, l’avenue de Lyon va arborer un tout nouveau visage. L’artère est l’un des premiers secteurs du projet Grand Matabiau quais d’Oc à se transformer pour permettre la reconstruction d’un tout nouveau quartier. « Il ne s’agit pas de créer un quartier extraordinaire. Mais de le récréer en conservant son côté populaire qui en faisait sa qualité et son identité », indique Annette Laigneau, vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l’urbanisme. Les immeubles ainsi détruits depuis 2020 vont être remplacés par de nouveau. La Mairie et Métropole de Toulouse viennent de présenter le vaste programme immobilier prévu pour l’avenue.

[Conférence de presse]



Lancement de la conférence de presse sur le projet d’aménagement Grand Matabiau quais d’Oc.#Toulouse pic.twitter.com/BU16dhLsfi — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) March 9, 2023

D’une surface plancher de 19 000 m2 et réalisé par le groupement Bouygues Immobilier – Vinci immobilier, celui-ci prévoit 210 logements, dont 40% sociaux. « Normalement, 35% de logements locatifs sociaux sont imposés à Toulouse. Avec ces 5% supplémentaires, nous avons voulu compenser l’impossibilité d’en mettre dans la Tour Occitanie », indique Jean-Luc Moudenc, le maire de la Ville rose et président de la Métropole, qui assure que ce quartier « restera populaire ». « Ce sont dans les quartiers de gare que sont présents les plus précaires. Nous aurions pu chasser les exclus. Mais nous allons rester dans la philosophie des quartiers de gare », appuie-t-il.

Des immeubles de 35 mètres maximum sur l’avenue

L’architecte de ce vaste projet a comme ambition de proposer « une haute qualité d’habiter » au sein de ces logements. Ainsi, presque tous seront traversants ou bi-orientés, la hauteur sous-plafond sera portée à 2,70 mètres pour pouvoir équiper les habitations de brasseur d’air et les surfaces habitables seront augmentées. « Elles seront supérieures de 10% à la moyenne et tous les logements auront des espaces extérieurs privatifs de six à 50 m2. Les immeubles seront à taille humaine. Un palier ne desservira que deux à cinq logements et un bâtiment ne comportera pas plus de 25 logements », détaille Cyril Le Bihan, l’architecte.

Les immeubles de l’avenue ne dépasseront pas les 35 mètres © Virginlemon

Dans cette volonté de faire des bâtiments à taille humaine, leur hauteur ne dépassera pas les 35 mètres, soit 10 à 11 étages. Ceux situés à proximité du Canal du midi seront plus petits. Ils ne disposeront effectivement que de quatre étages. « Les hauteurs respectent les prescriptions de l’enquête publique. Cela évite un effet couloir et de l’uniformité », estime Jean-Luc Moudenc. La majorité des toits des bâtiments seront par ailleurs végétalisés ou aménagés en toitures terrasses et partagés entre les habitants. Ils pourront ainsi profiter d’une vue sur la ville de Toulouse et le Canal du midi.

Plus de 5000 m2 de commerces et de services

En plus de ces logements, 5800 m2 d’activités, de commerces et de services sont au programme. Le maire souligne : « Une petite chanson disait que nous voulions en faire un quartier d’affaires. La vérité est que ce quartier sera très équilibré ». Parmi les commerces et services qui seront créés : un hostel de 3500 m2 et d’environ 100 chambres et un “Pôle d’Innovation Sociale” à destination des personnes en situation d’exclusion. Celui-ci comprendra notamment un restaurant solidaire de 300 m2 et une résidence intergénérationnelle de 40 chambres.

Le projet de restructuration prévoit aussi de renforcer la présence de la nature sur l’avenue de Lyon. Plus de 200 arbres seront ainsi plantés. « La nature va retrouver la place qu’elle a perdue. C’était un quartier totalement artificialisé avant », rappelle Jean-Luc Moudenc. Davantage de place sera également faite aux piétons et cyclistes sur cette artère. Les trottoirs seront ainsi végétalisés et élargis, le mobiliser urbain sera renouvelé, une nouvelle place, un nouveau parvis d’accès à la gare Matabiau et une piste cyclable seront également créées.

La nouvelle avenue de Lyon prévue pour fin 2026

Mais avant d’entamer la réalisation de tous ces aménagements, la destruction des bâtiments de l’avenue de Lyon doit être terminée. « Il reste un petit îlot à démolir. Il le sera courant 2023. Le chantier pourra ensuite s’installer », annonce le maire. Le permis de construire sera déposé au quatrième trimestre 2023 et la nouvelle avenue devrait sortit de terre à la fin de l’année 2026 voire début 2027. Mais les Toulousains pourront se faire une idée du nouveau quartier dès cet été. En effet, « un vaste programme d’urbanisme transitoire » est prévu sur l’avenue de Lyon.

U,ne vision avant/après de l’avenue de Lyon © Toulouse Métropole / galerie blanche

« Ce genre de chantier ne passe pas inaperçu. Il faut donc faire vivre le quartier avec des animations et des aménagements », déclare Annette Laigneau. La municipalité présentera tous les détails de ce programme d’urbanisme transitoire le 3 juin prochain. Mais Mathis Güller, l’urbaniste du projet annoncé déjà : « Il faut faire vivre ce trait d’union entre le centre-ville et les faubourgs tout de suite. Des clôtures seront installées de part et d’autre des futures limites de l’avenue cet été, du végétal sera amené et une double piste cyclable créée. Il y aura aussi des activités avec le centre culturel Bonnefoy ».