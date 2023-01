Les prix des péages augmentent sur les autoroutes autour de Toulouse

Comme dans la quasi-totalité du territoire national, les prix des péages augmentent à compter du mercredi 1er février prochain sur les autoroutes qui permettent de rejoindre ou de quitter Toulouse. Voici un aperçu des nouveaux tarifs appliqués.

Sur les autoroutes de Toulouse, les prix des péages augmentent à partir du 1er février. CC CC BU SA 40 Raimond Spekking

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Les prix des péages vont à nouveau augmenter à partir du mercredi 1er février sur les autoroutes qui desservent Toulouse, comme sur la quasi-totalité des axes de France métropolitaine. À l’image de l’A68, qui permet de relier la Ville rose à Marssac-sur-Tarn, près d’Albi. Le tarif augmente de 10 centimes, pour atteindre les 1,70 euro. Idem pour rejoindre Bordeaux. La note va s’alourdir de 1,30 euro. Elle passe à 21,10 euros depuis le péage Ouest de Toulouse, et à 21,80 euros depuis l’Est.

Forte augmentation des péages de Toulouse à Montpellier

Les automobilistes qui souhaitent rejoindre Carcassonne depuis Toulouse, aussi, verront leur facture augmenter, de 60 centimes au total. De Toulouse Ouest à Carcassonne Ouest, elle sera de 8,90 euros. Et de Toulouse Est à Carcassonne Ouest, elle sera de 9,50 euros. Puis, s’ils continuent leur route en empruntant l’A9 jusqu’à Narbonne Sud, les tarifs s’élèveront (respectivement, selon les axes mentionnés), à 15,30 et 15,90 euros. Pour atteindre Montpellier, le prix passe de 24,50 à 26 euros depuis Toulouse Ouest. Soit 1,50 euro de plus. Même chose en partance de Toulouse Est : la note sera de 26,60 euros aux portes de Montpellier.

Cet été, les vacanciers qui souhaitent se rendre à Leucate paieront 1,10 euro de plus. De Toulouse Ouest, le prix est de 17,10 euros, de Toulouse Est, de 17,70 euros, pour atteindre la Méditerranée.

Hausse des prix en direction de l’Espagne et de l’Andorre

Les autoroutes qui partent en direction de l’Espagne et de l’Andorre ne font pas exception. Entre Toulouse et le Perthus, dans les Pyrénées-Orientales, le prix des péages augmente de 1,60 euro. Depuis l’Ouest de la Ville rose, les automobilistes paieront 25,20 euros et depuis l’Est, 25,80 euros. La hausse se fera également sentir pour aller en Andorre. Les tarifs augmentent de 30 centimes jusqu’à Pamiers, en Ariège, qui permet ensuite de rejoindre la principauté. Dans le détail : de Toulouse Ouest à Pamiers, le prix est de six euros, puis de Toulouse Est à Pamiers, de 6,60 euros. Par ailleurs, les péages entre Toulouse et Nailloux restent au même tarif qu’en 2022.