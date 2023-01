Toulouse : attention aux arnaques à la vignette Crit’Air

Les gendarmes de la Haute-Garonne avaient déjà lancé un message d’alerte au milieu de l’automne dernier sur l’apparition des arnaques à la vignette Crit’Air. Avec les nouvelles règles en vigueur depuis le 1er janvier dans la Zone à faibles émissions (ZFE) de Toulouse, les escroqueries semblent se multiplier. Voici comment les détecter.

De nouvelles techniques d’hameçonnage font leur apparition à Toulouse depuis l’entrée en vigueur de la Zone à faibles émissions (ZFE) : les arnaques à la vignette Crit’Air. Celle-ci se présente sous forme d’un autocollant rond, de couleur verte (véhicule électrique ou à hydrogène), violette (catégorie 1), jaune (2), orange (3), rouge (4) ou grise (5), selon les émissions de polluants atmosphériques que génère le véhicule sur lequel il doit être accolé (pare-brise avant). Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, l’ensemble des véhicules disposant d’une vignette Crit’Air 4 et 5, ou non classés, ne peuvent plus circuler dans la ZFE de Toulouse. L’occasion pour les malfaiteurs de multiplier les arnaques…

Comment détecter une arnaque à la vignette Crit’Air ?

Au milieu de l’automne, les gendarmes de la Haute-Garonne alertaient déjà les usagers de la route sur les techniques d’escroquerie à la vignette Crit’Air, en présentant le procédé : « La victime reçoit un SMS ou un mail qui indique qu’elle ne dispose pas de la vignette, et qu’elle doit se mettre en règle sous peine de contravention ». À la fin du message, les victimes sont invités à cliquer sur un lien, qui les redirige vers un site à l’apparence officiel, en faisant croire que la démarche permettra de régulariser la situation. Mais ce n’est pas le cas, la plateforme est frauduleuse. Les arnaqueurs cherchent simplement à voler les coordonnés bancaires de leurs victimes.

L’arnaque à la vignette #CritAir (enfin, “Critaire” dans le lien…) : comme si “nos agents” connaissaient un numéro de portable sur simple lecture d’une plaque d’immatriculation 🙄 pic.twitter.com/Oaxd8ZNll4 — vince13👀8 ·🔻ت (@vince13008) January 22, 2023

Il est donc essentiel de ne pas cliquer sur le lien envoyé par SMS ou par mail. Et surtout, de ne pas transmettre d’informations bancaires. Les autorités n’envoient jamais de messages aux usagers. Un seul site permet d’acheter des vignettes Crit’Air : celui du ministère de la Transition écologique. Leurs prix s’élèvent entre 3,72 euros pour un véhicule immatriculé en France et 4,61 euros pour un véhicule immatriculé à l’étranger. Si ce prix est supérieur – certains malfaiteurs en vendent entre 15 et 30 euros -, vous êtes également confrontés à une arnaque.