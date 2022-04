Toulouse. L’aéroport dévoile les trajectoires des avions et les mesures du bruit

L’aéroport de Toulouse-Blagnac a mis en ligne un site permettant de visualiser la trajectoire des avions et dévoilant les mesures du bruit.

Un avion au décollage. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SH Curimedia

C’est une question de transparence. L’aéroport de Toulouse-Blagnac annonce lundi 11 avril la mise en ligne d’un site indiquant les mesures du bruit provoqué par les avions. Il permet également de visualiser la trajectoire des avions en phase d’atterrissage ou de décollage. Une donnée déjà disponible sur des sites comme Flightradar24.

« L’aéroport de Toulouse-Blagnac fait évoluer ses outils pour mettre à la disposition du grand public les données de l’activité aérienne sur la plateforme », annonce l’aéroport dans un communiqué. « ATB a développé un nouveau système de surveillance des trajectoires et de mesure du bruit généré par les avions, en remplacement de l’ancien réseau Sentinelle. Avec l’outil Noise Lab de la société Casper, l’aéroport propose une interface de visualisation des trajectoires de vols autour de la plateforme et de l’empreinte sonore mesurée par les capteurs des stations de mesure de bruit, en accès libre sur internet. »

L’outil mis en ligne par l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Crédit : capture d’écran

Avec ce site, l’aéroport veut « renforce l’interaction » avec le public, « grâce à un portail qui facilite les demandes d’information ou le dépôt de plainte sur la thématique environnementale ».

« Nous demandons des statistiques sur le bruit autour de l’aéroport », présidente du CCNAAT

Contacté par Le Journal Toulousain, Chantal Beer-Demander, la présidente du Collectif contre les nuisances aériennes de l’agglomération toulousaine (CCNAAT), note que « la mesure du bruit est une obligation du gestionnaire de l’aéroport. Il ne fait donc qu’appliquer la loi. »

« Cet outil permet de connaître le bruit que fait un avion. C’est bien. Mais nous demandons aussi des statistiques sur le bruit généré durant une journée, une semaine, un mois et une année », indique la présidente du CCNAAT. Ces données ne sont pas disponibles sur le site mis en ligne par l’aéroport de Toulouse. « Et ça fait plus d’un an que nous n’avons plus aucune donnée sur le bruit fait par les avions à Toulouse », regrette Chantal Beer-Demander