Toulouse classée à la 75e place mondiale du City Nature Challenge

Du 29 au 2 mai 2022, le Muséum représentait Toulouse au City Nature Challenge. Parmi les 445 villes inscrites dans le monde, la Ville rose se place dans le top 100 pour sa première participation.

Fleur de jardin. ©Gabrielle Barents

Le Museum de Toulouse s’est classé à la 75e place mondiale du City Nature Challenge. Cette compétition amicale invitait les habitants sont invités à photographier la faune vivant dans leur environnement immédiat et à poster leurs photos sur une plateforme spécialement dédiée. Lors de cet évènement, chaque ville se livre à une collaboration et une compétition amicale. 445 villes participaient à cette édition 2022.

A Toulouse, qui se classe notamment devant Paris, 5 748 observations ont été réalisées et près de 1000 espèces différentes ont été trouvées. Les 6 et 7 mai dernier, le Museum de Toulouse avait organisé des rencontres avec des spécialistes afin d’aider à l’identification des spécimens photographiés. Plus de 2000 personnes ont effectué le déplacement pour en savoir plus sur les insectes, les plantes, les champignons, les oiseaux et autres petits animaux. Le classement de la Ville rose est “une très belle performance pour une première inscription”, a réagi le Museum dans un communiqué.

Un tête-à-tête avec la nature

Le City Nature Challenge a été lancé en 2016 en tant que compétition entre San Francisco et Los Angeles. Devenu un évènement international, ce rendez-vous annule est une étude mondiale annuelle qui se déroule pendant 4 jours à la fin du mois d’avril. Cette année, 67 220 personnes de 47 pays ont participé à cette opération et ont récolté 1 694 887 observations. Plus de 50 000 espèces différentes ont été vues, dont 2 250 espèces rares, en danger et menacées. Des chiffres en augmentation par rapport à l’édition 2021, qui avait réuni un peu plus de 50 000 personnes pour 1,2 million d’observations.

Erica Dodo Bounguendza