Le Toulousain Sofiane Oumiha remporte son deuxième combat professionnel

Le toulousain Sofiane Oumiha, médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016. CC BY-SA 2.0 – aibaboxing

Samedi soir, le boxeur Sofiane Oumiha s’est imposé sur décision des juges face à Mevy Boufoudi, à l’Accor Hotel Arena de Paris. Il signe son deuxième succès en professionnel en autant de combats.

Reçu 2 sur 2. Sofiane Oumiha a remporté son deuxième match de boxe chez les professionnels, ce samedi soir, à l’Accor Hotel Arena. Le Toulousain s’est défait du Francilien Mevy Boufoudi. Le double-champion du monde amateur avait signé son premier succès chez les pros, le 26 février dernier, contre le Vénézuélien Anderson Rangel. Il s’était imposé par K-O au quatrième round.Cette fois, même s’il n’a pas vraiment inquiété par son adversaire, le Toulousain a dû attendre la décision des juges (79-71, 80-70, 79-71). Pourtant il n’était pas dans les meilleures dispositions.

Sofiane Oumiha était pourtant diminué par une blessure au dos

“Suite à une blessure survenue à l’entraînement, la préparation a été compliquée. Après plus de quatre semaines sans pouvoir mettre les gants et sans entraînements spécifiques, j’ai pris la décision de le faire. Maintenant place au repos”, a écrit le vice-champion olympique de boxe à Rio en 2016 sur son compte twitter après son succès. Vincent Clerc, légende du Stade toulousain, l’a d’ailleurs félicité sous son post.

Une 2 eme Victoire chez les professionnels 🌪🙏🏽

Avant de se pencher sur son prochain combat, Sofiane Oumiha va observer une période de repos pour se remettre de sa blessure au dos. Il s’est confié à nos confrères de La Dépêche du Midi : “Il me faut continuer sur la lancée et travailler pour faire évoluer ma boxe afin de m’adapter à la boxe professionnelle. Je dois gagner en précision et en puissance. Comme je dis toujours, c’est un second métier, je suis en réapprentissage”. Après avoir conquis le monde amateur, le Toulousain compte bien marquer la boxe professionnelle.

Kévin Carrière