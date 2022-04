Top 5 des activités à faire en intérieur en ce premier week-end de vacances de Pâques

C’est le premier week-end des vacances de Pâques. Mais la météo pluvieuse semble fermer la porte aux activités en famille. Mais pas tant que ça finalement. Sur Toulouse et son agglomération, de nombreuses activités en intérieur existent pour les petits et grands.

Rampe ninja, trampoline géant, poutre battle, slackline, tour de saut, boule de Tarzan, obstacles à jumper, trampo mur, 3 bacs à mousse… Le Trampoline Park Ultra Jump aux Minimes regroupe de nombreuses activités. (Image d’illustration : CC BY-NC-SA Joe Shlabotnik / Flickr)

Faire de l’escalade en salle à Altissimo Montaudran ou Portet-Sur-Garonne

Un peu de sport en famille? De nombreuses salles d’escalade existent à Toulouse et aux alentours. Depuis près de deux ans, Portet-sur-Garonne accueille la plus grande salle d’escalade de France. Un espace de 2.400 m² accueille les grimpeurs. Deux formes d’escalade sont proposées : du bloc et de la corde. La plus grande partie des murs de la salle comptent des voies montant jusqu’à 12,50 mètres de hauteur. Si la hauteur dérange, un coin de la salle propose des voies moins hautes ainsi que du bloc.

Il est possible d’y grimper à deux, un assureur et un grimpeur. Mais également seul avec des enrouleurs automatiques sur certaines voies. Le bloc ne nécessite pas de matériel particulier hormis les chaussons d’escalade puisqu’il monte jusqu’à 4 mètres maximum. A l’heure actuelle, Altissimo Portet-sur-Garonne compte 195 voies en cordes ouvertes et 89 voies en blocs. Entre amis, en famille ou seul, la salle est accessible à tous 7 jours sur 7.

Un peu de Laser Quest au City Quest de Toulouse ?

En quête d’activités de cohésion de groupe à faire en famille ? La zone de multi activités de City Quest à Toulouse propose de nombreuses activités. Que ce soit en mode de jeu simple ou de manière scénarisée, l’établissement propose du Laser Quest ou du Battle Quest. Le principe ? Jouer comme dans un jeu vidéo, mais pas question de tirer dans tous les sens.

La coordination et la stratégie en équipe sont la clé pour gagner. Les joueurs sont munis d’une lanière lumineuse avec un pistolet laser et un écran tactile pour pouvoir changer de pouvoir. Le labyrinthe peut accueillir jusqu’à 15 joueurs dans un espace de 250m² privatisés.

Un parc à thème pour les plus jeunes avec le K’Ptain Park

Pour les plus jeunes, un parc sur le thème des pirates est ouvert à Toulouse. Le K’Ptain Park est une aire de loisirs indoor pour les enfants de 0 à 14 ans. Il propose de nombreuses attractions :

Un espace baby mettant en avant la motricité ;

Un double trampoline ;

Un trampoline park avec une piscine à cubes souples ;

Un ninja park ;

Un labyrinthe géant ;

Une piste de luges ;

Un espace discothèque ;

Une piste de motos électriques.

Les enfants sont accueillis par la mascotte, K’ptain Gaspard. Sous forme de renard malicieux et rusé, elle se promène dans les allées du parc à pirates. Le renard anime le moment en famille en dansant et en chantant avec les enfants. Le parc est ouvert le samedi, le dimanche et jours fériés de 10h à 19h ainsi que les mercredis de 14h à 19h.

Une sorte de “Questions pour un champion” avec la Quiz Room Toulouse

Qui n’a jamais rêvé de jouer à “Questions pour un champion” ou tout autre jeu de plateau télé ? C’est possible à la Quiz Room Toulouse. Que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, l’établissement propose un vrai jeu de quiz. Dans un décor de plateau télé, les participants sont amenés à répondre à des questions seuls ou en équipes. Buzzers et jokers sont prévus pour rendre l’expérience la plus proche du jeu télévisé.

Le jeu est disponible pour les enfants dès 8 ans. Les questions sont adaptées aux jeunes de manière ludique et accessible. Une session comprend deux parties et une remise des prix, pour une durée d’environ 1h -1h10 de jeu. Il existe même une version en anglais pour les professeurs des écoles ou pour les parents qui le souhaitent. Sous réservation et ouvert 7 jours sur 7.

Un défouloir au Trampoline Park Ultra Jump

Pour les plus téméraires et pour bien dormir le soir, il reste une dernière possibilité d’activité en intérieur en ces temps pluvieux : les trampoline parc. Sur Toulouse, le Trampoline Park Ultra Jump aux Minimes regroupe de nombreuses activités. L’établissement énumère la liste sur son site : rampe ninja, trampoline géant, poutre battle, slackline, tour de saut, boule de Tarzan, obstacles à jumper, trampo mur, 3 bacs à mousse…

Il n’y a pas d’âge pour s’amuser, sauter et profiter. Concept indoor et freestyle, Ultra Jump réinvente le trampoline en faisant découvrir toutes les facettes du “jump” et de nouveaux jeux. Ultra Jump Toulouse est situé aux Minimes, à côté du Métro et à proximité du périphérique. Sa localisation permet un accès rapide depuis le Centre ville et partout ailleurs dans Toulouse Métropole. Ouvert 7 jours sur 7 sans réservation.