Top 14. Le Stade Toulousain rencontre le Stade Rochelais ce samedi

Samedi 30 avril 2022 à 21h05, le Stade Toulousain accueille le Stade Rochelais au Stadium de Toulouse. Voici les compos.

La rencontre entre la Rochelle et le Stade Toulousain prend place au Stadium dès 21h05. (CC BY-NC Pittou2 / Flickr)

« Le Stade Rochelais est une excellente équipe, qui joue bien et enchaîne les victoires depuis quelques semaines. Nous devrons nous livrer à 100% demain », annonce l’entraîneur des Rouge et Noir, Laurent Thuéry. Après sa défaite face à Toulon, le Stade Toulousain se trouve actuellement à la sixième place du classement du Top 14. Ce samedi 30 avril 2022 à 21h05, les Rouge et Noir restent à Toulouse, au Stadium, pour affronter la Rochelle en cette 24e journée du championnat.

Les Toulousains sous pression

En cette veille de 1er mai, le Stade Toulousain jouera au Stadium face aux supporters. Ils n’ont plus le droit à l’erreur en cette fin de saison de Top 14. Lors de la conférence d’avant-match, Laurent Thuéry se confie : « Si nous prenons les points qu’il faut, nous nous qualifierons. Cela passe par faire un gros match ce week-end ». Après la défaite face à Toulon, l’entraîneur reste optimiste : « Nous avons perdu à Toulon mais nous avons eu du cœur. Nous devons rester dans cet état d’esprit ».

Il ajoute également : « Les joueurs ont à cœur de livrer une belle partie, avec la manière. Nous vivons de grands moments en cette fin de saison et nous ne devons pas réfléchir. Nous nous donnerons à fond ». Avec 58 points, l’équipe toulousaine se place à la sixième position du Top 14. La Rochelle est devant les Rouge et Noir avec 62 points et positionne à la troisième place avant le match.

Voici les compos du Stade Toulousain et de la Rochelle

📋 Découvrez les 𝙍𝙤𝙪𝙜𝙚 𝙚𝙩 𝙉𝙤𝙞𝙧 alignés pour défier le @staderochelais ⤵️#STSR pic.twitter.com/S7XyfAdeO1 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 29, 2022