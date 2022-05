Top 14. Le Stade Toulousain s’impose face au Stade Rochelais

Le Stade Toulousain sort vainqueur de la rencontre face au Stade Rochelais. Les Rouge et Noir piquent la sixième place du classement du Top 14 au Jaune et Noir en cette 24e journée de championnat.

Le Stade Toulousain devait absolument remporter ce match, et c’est chose faite. Crédit photo : twitter @StadeToulousain

Et une victoire ! Les hommes d’Ugo Mola reviennent vainqueurs de cette 24e journée du Top 14. Le Stade Toulousain s’est imposé face au Stade Rochelais sur un score de 23 à 16. La rencontre a eu lieu au Stadium à Toulouse ce samedi 30 avril. Après sa défaite face au RCT, le Stade Toulousain était resté à la sixième place du classement.

Le Stade Toulousain sous pression avant la rencontre

Le match commençait pourtant mal pour les Toulousains. Dès la cinquième minute, ce sont les joueurs rochelais qui ont pris la main avec un essai de Brice Dulin. Ihaia West vient le transformer juste après. Mais le Toulousain, Antoine Dupont, n’a pas souhaité leur laisser du répit. Une minute plus tard, le demi de mêlée contre le jeu de Brice Dulin et vient aplatir le premier essai toulousain du match. Et Thomas Ramos réussit la transformation. Le score revient à égalité : 7 partout à la septième minute. A la 17e minute, l’ouvreur rochelais, Ihaia West tente un drop et le réussit. Les Rochelais prennent alors le dessus, mais pas pour longtemps.

Dès la 19e minute, le troisième ligne toulousain, Thibaud Flament, fonce et aplatit un essai en solitaire sur 35m. Thomas Ramos réussit alors la transformation et le score remonte : 14 à 10 pour les Rouge et Noir. Puis les pénalités s’enchaînent. A la 31e minute, le Rochelais, Ihaia West, marque une pénalité de 50m, puis Thomas Ramos ajoute trois nouveaux points à la 33e minute. L’arbitre accorde une pénalité à La Rochelle à 38e minute. Ihaia West reste sur sa lancée et la transforme. A la mi-temps, le score est serré : 17 à 16 pour le Stade Toulousain.

Une deuxième mi-temps en beauté pour Toulouse

La deuxième mi-temps démarre sur un coup d’envoi d’Ihaia West. Mais les Rochelais ne marqueront plus de points jusqu’à la fin du match. L’écart dans le score se crée dès la 50e minute. Thomas Ramos réussit une pénalité au pied des poteaux. Il viendra confirmer l’écart à la 73e minute également avec une dernière pénalité. La rencontre se termine alors avec un score de 23 à 16 pour le Stade Toulousain.

Le Stade Toulousain devait absolument remporter ce match, et c’est chose faite. A l’issue de cette rencontre, les Toulousains restent dans le top 6. Ce qui place les Rouge et Noir en sixième position du Top 14 avec 62 points. La Rochelle, quant à elle, redescend à la septième place avec 62 points.