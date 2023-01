Top 14. Naufrage toulousain au Stade Rochelais

Les Toulousains se déplaçaient au Stade Rochelais, ce samedi 7 janvier, pour la 15e journée de Top 14. Les Rouge et Noir ont subi la rencontre et s’inclinent (30-7).

Les supporters toulousains n’auront pas été gâtés sur ce match. Crédit photo : Caroline Léna Becker / CC BY-SA 3.0.

Leur jeu n’a jamais réussi à voir le jour dans cette rencontre. Le Stade Toulousain s’est incliné lourdement sur la pelouse des Rochelais, 30 à 7. Les Stadistes se déplaçaient à Marcel Deflandre ce samedi 7 janvier, pour la 15e journée de Top 14. Ils reviennent bredouille.

À l’image de la première mêlée du match, en leur faveur et pourtant perdue, les Rouge et Noir ont été dominés dans tous les secteurs de jeu. Mais l’indiscipline les a également pénalisés. Les hommes d’Ugo Mola ont en effet écopé de trois cartons jaunes, et se sont même retrouvés pendant plusieurs minutes à 13 contre 15.

Le Stade Rochelais fait tomber le leader

Les Rochelais ont réussi à prendre l’avantage sur le Stade Toulousain dès le début du match, sur une pénalité à la 2e minute (3-0). Romain Sazy inscrit ensuite un essai à la 25e, concrétisant les poussées conquérantes des avants maritimes (13-0). À la mi-temps, les Toulousains rentrent au vestiaire sans avoir inscrit le moindre point (16-0).

Malgré un retour sur le terrain qui témoignait de leur envie d’inverser la vapeur, les Rouge et Noir n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions et ont concédé un nouvel essai (61′, Boudehent, 23-0). Le Stade Toulousain sauve tout de même l’honneur grâce à une bonne combinaison entre Mallia, entrant, et Arthur Retière, qui trouve l’en-but rochelais (72′, 23-7). Le visage fermé du marqueur, après avoir aplati, en a dit long sur l’atmosphère pesante qui régnait alors. Le sort cruel n’a pas épargné les Toulousains, qui ont encaissé un nouvel essai sur les poteaux dans le temps additionel (80′, Hatherell, 30-7 score final).

Le Stade Toulousain reste premier du Top 14, grâce aux nombreux points engrangés plus tôt dans la saison. Mais les joueurs ne devront pas perdre leur confiance pour les deux prochains matchs, à enjeu. Car les Stadistes doivent désormais affronter les Sale Sharks ainsi que le Munster en Champions Cup.