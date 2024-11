Top 10 des randonnées d’automne à ne pas manquer autour de Toulouse

L’hiver approche à grands pas. Mais il est encore temps de profiter de journées ensoleillées pour faire des randonnées autour de Toulouse. Le Journal Toulousain propose dix parcours incontournables, entre ville et nature.

La passerelle vers le village de Hautpoul près de Mazamet, dans le Tarn. © Jef Wodniack / Shutterstock.com

Une randonnée au lac de la Ramée, à l’Ouest de Toulouse

Immergez-vous dans la tranquillité automnale du lac de la Ramée, à deux pas de Toulouse. Le lac séduit les visiteurs par ses paysages reposants et son ambiance conviviale. Prisé pour sa base de loisirs en été, le site offre également un bel itinéraire aux randonneurs. Il vous faudra une heure pour réaliser cette boucle de 4,2 kilomètres.

Informations pratiques : 4,2 km, niveau facile

Un parcours près du lac de Balerme

Au cœur des paysages tranquilles de la Haute-Garonne, le lac de Balerme offre une escapade automnale sereine à deux pas de Toulouse. Cette boucle facile de quelques kilomètres dévoile des rivages ombragés et des sentiers bordés d’arbres fruitiers, parfaits pour une pause nature. Une randonnée accessible pour tous, où la beauté du lieu invite à la contemplation saisonnière.

Informations pratiques : 5,6 km, niveau facile

Une petite randonnée pour toute la famille aux portes de Toulouse

Le lac de Saint-Caprais à L’Union. ©Racou31-Wikimedia commons

À L’Union, tout près de Toulouse, la balade autour du lac de Saint-Caprais offre une parenthèse de nature à portée de main. Sur ce sentier facile de 6 kilomètres, on flâne entre prairies et rives, le murmure de la rivière Sausse en fond. Adaptée à toute la famille, cette échappée respire le calme et la sérénité automnale.

Informations pratiques : 6 km, niveau facile

Une promenade le long du canal du Midi, à Castanet-Tolosan

Succombez aux charmes du canal du Midi entre l’écluse de Castanet et le pont de Mange-Pommes. Sur 7,9 kilomètres, cette randonnée facile offre une immersion historique au fil de l’eau, entre péniches paisibles et platanes séculaires. Un itinéraire où patrimoine et nature se mêlent, invitant à une pause gourmande.

Informations pratiques : 7,9 km, niveau facile

Randonnée à Fenouillet, près de Toulouse

Le bois de Lombardil et la réserve du lac de Gourgues, à Fenouillet, offrent un sentier enchanteur entre bords de Garonne et roselières abritant une biodiversité exceptionnelle. Flânez sur ce parcours de 8,7 kilomètres, où grenouilles et autres espèces vous accompagnent. Une balade où nature et histoire se rencontrent, marquée par l’ombre du passage de Matisse.

Informations pratiques : 8,7 km; niveau facile

Vers le village médiéval de Lautrec

Le sentier des Crêtes à Lautrec est un bijou caché des paysages d’automne. Il offre un panorama saisissant sur le village médiéval de Lautrec, ses ruelles empreintes de charme, et les collines environnantes. En chemin, vous pourrez admirer la Montagne Noire à l’horizon. C’est une randonnée accessible et parfaite pour s’immerger dans la beauté du Tarn en automne.

Informations pratiques : 7 km, niveau moyen

Une randonnée autour du lac des Cammazes, à une heure de Toulouse

Le lac des Cammazes dans le Tarn. ©Eric Ricalens-Wikimedia commons

Le tour du lac des Cammazes offre un voyage entre nature et histoire, au cœur d’une forêt dense de feuillus et de conifères. Ce parcours, ponctué de ruisseaux, de prairies et du tunnel de Vauban, dévoile des paysages apaisants. Une escapade idéale pour les amoureux de nature et de patrimoine, à seulement quelques pas de Toulouse.

Informations pratiques : 16,1 km, niveau moyen

Un voyage au fil de l’eau, de Toulouse à Cavaillé

Cette randonnée, longeant le canal du Midi, peut se faire à pied ou à vélo, en partant de l’Université Paul Sabatier. Sous l’ombre des platanes centenaires, découvrez écluses, ponts et havres de paix pour une pause bucolique. Idéal pour les passionnés de nature et de patrimoine, ce sentier classé à l’Unesco offre un voyage au fil de l’eau jusqu’à Cavaillé.

Informations pratiques : 17 km, niveau moyen

Une randonnée non loin de Toulouse, autour du lac des Montagnès

Embarquez pour un périple autour du lac des Montagnès, joyau niché près de Mazamet. Ce circuit de pratiquement 16 kilomètres mène les randonneurs à travers les gorges escarpées de l’Arnette et le village de Hautpoul. Traversez la passerelle suspendue pour admirer des vues spectaculaires, puis ressourcez-vous sur les rives paisibles du lac. Un défi captivant pour les amateurs de randonnées près de Toulouse.

Informations pratiques : 15,9 km, niveau difficile

À la découverte de la cascade de Cubservies

La randonnée vers la cascade de Cubserviès dévoile les trésors cachés de la Montagne Noire. Depuis Roquefère, le sentier traverse une forêt de chênes verts jusqu’à cette impressionnante chute d’eau de près de cent mètres. Le parcours, ponctué de vues époustouflantes sur le plateau du Sambrès, est idéal en automne.

Informations pratiques : 14 km, niveau difficile