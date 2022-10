Théatre, balade, loisirs créatifs : des activités pour ce week-end à Toulouse

Comme chaque semaine, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités à faire pendant le week-end à Toulouse : une balade dans les ruelles de la Ville rose dans le cadre de la Transtoulousaine, un atelier chocolat au village gourmand d’Aérospace, une visite au salon des Loisirs Créatifs du MEETT ou encore une pièce de théâtre immersive sur le thème de la musique électronique.

Une longue balade à travers Toulouse

La 5e édition de la Transtoulousaine, organisée par l’association 2pieds2roues, a lieu ce week-end dans la Ville rose. Les participants sont invités à choisir parmi cinq parcours de balades. Leurs départs se font dans différents lieux de Toulouse :

“ Eau verte, briques rouges et street art “, de 6 kilomètres et accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), depuis Sauzelong,

“, de 6 kilomètres et accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), depuis Sauzelong, “ La nature au coeur des quartiers “, de 11 kilomètres, depuis Bellefontaine,

“, de 11 kilomètres, depuis Bellefontaine, “ Touch sauvage et lieux improbables “, de 13 kilomètres, depuis Saint-Martin-du-Touch,

“, de 13 kilomètres, depuis Saint-Martin-du-Touch, “ Entre lacs, cours d’eau, parcs et jardins “, depuis Saint-Jean pour le parcours 17 kilomètres ou Soupetard pour celui de 7 kilomètres,

“, depuis Saint-Jean pour le parcours 17 kilomètres ou Soupetard pour celui de 7 kilomètres, “En direction de Compostelle“, depuis Castanet-Tolosan pour le parcours de 17 kilomètres ou Pech David pour celui de 6 kilomètres.

En famille, entre amis, ou entre collègues, chacun peut réaliser le parcours à son rythme. Chaque tracé se termine sur la même ligne d’arrivée, installée au théâtre de verdure de l’île du Ramier. Ici, boissons, ravitaillements et animations musicales attendent les marcheurs pendant le reste de la journée.

Cet événement est, pour la première fois cette année, organisé dans le cadre du festival Toulouse Innovante et Durable. Celui-ci se déroule tout le week-end sur la place du Capitole. Des dizaines d’exposants et acteurs de l’économie circulaire proposeront aux visiteurs d’échanger autour de solutions écologiques, comme réparer son vélo, apprendre à coudre, acheter zéro déchet, trier, faire du shopping responsable, entretenir son jardin, profiter des mobilités douces, etc. Dimanche, un parfum floral envahira le centre-ville avec l’installation de stands de fleurs, l’organisation d’ateliers créatifs pour réaliser des œuvres végétales et des compositions de bouquets.

Infos pratiques : Transtoulousaine, dimanche 16 octobre, depuis différents points de départs entre 8h30 et 10h30.

Lieux exacts transmis par mail la vielle de l’événement.

Gratuit pour les enfants, participation de 2 euros minimum pour les adultes. Inscription en ligne.

Pièce de théâtre immersive dans une Rave Party des années 1990

Le metteur en scène toulousain Pierrot Corpel présente ce week-end sa dernière création, pour le moins originale : “Rave 1995”. Un spectacle immersif à travers l’histoire de quatre jeunes amis qui découvrent la musique électronique, et plus particulièrement la techno, dans les “Rave Party” des années 1990. Leur parcours se présente comme une sorte de “rite initiatique” du passage à l’âge adulte, durant lequel ils explorent les notions d’émancipation, de défiance de l’autorité, testent les substances illicites, souhaitent vivre de fête et d’amitié tout en essayant de fuir le travail, la famille et les crédits. Ils se confrontent également à leurs propres limites, à celles de la justice et des lois.

Cette pièce de théâtre « invite le public à danser avec une génération qui voulait changer le monde et vivre à 150 bpm (battements par minute) », explique le metteur en scène. En effet, les musiques électroniques de Laurent Garnier, Carl Cox et Jeff Mills s’enchaînent dans des décors spectaculaires composés de lasers qui traversent la foule, de mapping sur les murs, de vidéos diffusées en arrière-plan et d’autres effets lumineux. Immersion garantie.

Infos pratiques : Nine Club, 26 allée des Foulques, Toulouse. Samedi 15 octobre de 20h à 22h.

À partir de 12 ans. Tarif : 26,50 euros. Billetterie en ligne.

23e édition du Salon des Loisirs Créatifs ce week-end à Toulouse

Le MEETT de Toulouse accueille la 23e édition du Salon des Loisirs Créatifs depuis ce jeudi 13 octobre. Et bonne nouvelle pour les amoureux du Do It Yourself : l’événement se poursuit ce week-end. L’occasion de rencontrer des créateurs et artistes de la région, d’acheter du matériel ou des matières premières pour réaliser des créations uniques, ou bien de participer à l’un des multiples ateliers. Il est par exemple possible de s’essayer à la couture, au tissage, à la mosaïque, au scrapbooking, à la calligraphie, à la création de broches, de médaillons, de carnets, de fleurs en papier, de stickers, de coussins et d’articles de lingerie.

Des membres de l’association “Blouses Roses” sont également présents tout au long du week-end. Ils proposeront de réaliser des œuvres sur le thème “Dites-le avec des fleurs”. Celles-ci peuvent prendre toutes les formes, que ce soit des dessins, des peintures, des sculptures, des collages, etc. L’objectif est de récolter un maximum de fonds en faveur des enfants hospitalisés et des personnes âgées qui résident dans des Ehpad auprès desquels plus de 4 000 bénévoles interviennent chaque jour pour apporter du réconfort en organisant des activités ludiques.

Infos pratiques : Salon des Loisirs Créatifs, MEETT, chemin de l’Enseigure, Toulouse.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, de 10h à 18h30. Tarifs : de 6 à 8 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. Parking gratuit.

Un village gourmand s’installe au coeur de Montaudran

Les commerçants de l’espace Aerospace de Montaudran, situé en face de la célèbre Halle de la Machine, organisent ce week-end un “Village gourmand” au coeur du quartier. Des producteurs locaux formeront un petit marché dans lequel les visiteurs pourront acheter des fruits et des légumes, du vin, de l’ail noir, des escargots, toutes sortes de formages, des biscuits, du nougat, mais aussi des produits végétariens et végans. L’association Toulouse à Table, partenaire de l’événement, proposera différents ateliers de cuisine, de fabrication de gourmandises en chocolat, de découpe de jambon, de préparation de fruits et légumes, ou encore des dégustations de multiples références de vins.

Le groupe de musique originaire de Colomiers “Bisto de Nas” assurera l’animation musicale pendant toute la durée de l’événement. Le food-truck Papinette s’installera juste à côté pour réveiller les papilles des plus gourmands avec ses généreux Hot-dog, croque-monsieurs à la truffe, poke bowls ou encore sandwichs au pastrami. « D’autres surprises » attendent les visiteurs selon les organisateurs de l’événement. Mais pour les découvrir, il faudra se rendre sur place.

Infos pratiques : Village gourmand d’Aerospace, place Marcel Bouilloux-Lafont, Toulouse.

Samedi 15 octobre de 11h à 20h. Entrée libre.