TFC. Voici les joueurs convoqués pour affronter Marseille

Pour la reprise de la Ligue 1, le TFC se déplace au stade Vélodrome pour affronter Marseille jeudi 29 décembre à 21 heures. À cette occasion, Philippe Montanier fait notamment appel aux Pitchouns Ylies Aradj et Christian Mawissa.

Photo d’illustration : Les joueurs du TFC en préparation en Espagne. Crédit photo : Toulouse Football Club

La Coupe du monde étant terminée, le championnat de Ligue 1 peut reprendre. La 16e journée commence mercredi 28 décembre. Pour sa part, le TFC se déplace au stade Vélodrome pour affronter Marseille jeudi 29 décembre à 21 heures. La rencontre sera diffusée sur Prime Vidéo.

Pour ce match, le TFC fait face à une situation que l’entraîneur Philippe Montanier a qualifié d’ « incroyable » dans les colonnes de l’Équipe du lundi 26 décembre. « On n’a plus de latéraux. Déjà qu’on n’était pas très fournis, mais avec les blessures, on l’est encore moins. » Mikkel Desler, Denis Genreau, Theocharis Tsingaras, Kévin Keben et Rhys Healey sont à l’infirmerie.

La liste des joueurs convoqués pour Olympique de Marseille-TFC

Le coach doit donc bricoler. Vingt-quatre heures avant le coup d’envoi du match face à l’OM, le TFC a finalement dévoilé la liste des joueurs convoqués pour la rencontre. Philippe Montanier fait notamment appel aux Pitchouns Ylies Aradj et Christian Mawissa.

Gardiens : Maxime Dupé, Kjetil Haug et Thomas Himeur

Défenseurs : Ylies Aradj, Logan Costa, Moussa Diarra, Christian Mawissa, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault, Issiaga Sylla et Oliver Zandén

Milieux : Farès Chaibi, Brecht Dejaegere, Stijn Spierings et Branco van den Boomen

Attaquants : Zakaria Aboukhlal, Yanis Begraoui, Veljko Birmancevic, Thijs Dallinga, Ado Onaiwu et Rafael Ratão